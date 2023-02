Genomtec debiutuje na głównym parkiecie giełdy

Działająca w obszarze diagnostyki klinicznej spółka technologiczna Genomtec debiutowała na rynku głównym GPW. Na otwarciu zyskała 2,2 proc. Wartość portfela jej własności intelektualnej jest szacowana na niemal 200 mln euro.

Kurs akcji Genomtec na otwarciu w pierwszym dniu notowań na rynku głównym GPW wzrósł o 2,2 proc. do 14,20 zł. Spółka od marca 2021 roku była notowana na NewConnect. Do obrotu trafiły akcje serii A, B, C, D, E, F, G, H, J oraz K.

Genomtec to spółka technologiczna działająca w obszarze diagnostyki klinicznej. Obecnie dysponuje działającą platformą Genomtec ID wraz z certyfikowanym w 30 krajach Europy panelem diagnostycznym.

Przed tygodniem Genomtec poinformował o objęciu ochroną patentową w Stanach Zjednoczonych wynalazku pod nazwą "A method of detecting genetic material in a biological sample and a device for its implementation". Wynalazek obejmuje kluczowe rozwiązania techniczne związane z autorskim systemem bezkontaktowego grzania i detekcji temperatury opracowanym na potrzeby m.in. platformy POCT Genomtec ID.

To dziesiąty patent otrzymany przez spółkę i drugi patent przyznany przez amerykański urząd patentowy. Firma posiada już patenty m.in. w Europie, USA, Japonii i Brazylii i 26 zgłoszeń patentowych na świecie. Spółka deklaruje, że zyskiwane przez nią patenty zapewnią odpowiednią pozycję negocjacyjną przed podpisaniem umów komercyjnych.

Według niemieckiej firmy Dennemeyer Consulting GmbH godziwa wartość własności intelektualnej Genomtec może być szacowana na 191,336 mln euro brutto.

Genomtec jest 418. spółką notowaną na Głównym Rynku oraz 4. debiutem na tym rynku w 2023 roku.

