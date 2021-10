Gentiloni: pakiet Fit for 55 to wyzwanie, ale też możliwości

Pakiet Fit for 55 oznacza wyzwanie, ale też możliwości dla niektórych państw członkowskich UE, w szczególności dla Polski – mówił w czwartek komisarz Unii Europejskiej ds. gospodarki Paolo Gentiloni podczas X Europejskiego Forum Nowych Idei, odbywającego się w Sopocie.

Unijny komisarz uczestniczył w formie online w debacie pt. "Biznesowy Trójkąt Weimarski - kluczowe wyzwania stojące przed europejską gospodarką: energia, polityka handlowa, podatki cyfrowe".

"Wiemy, że ta zmiana nie będzie łatwa, dlatego mamy fundusz sprawiedliwej transformacji po to, żeby móc lepiej wdrażać tę politykę. Wymiar społeczny jest równie ważny jak ochrona środowiska naturalnego. Nie możemy po prostu powrócić do starego świata. Musimy razem pracować po to, żeby zbudować konsensus dla pakietu fit 55" - mówił Gentiloni.

Przyznał, że program Fit for 55 oznacza "wyzwanie, ale też i możliwości dla niektórych państw członkowskich, a w szczególności dla Polski".

"Musimy mieć silne zaangażowanie sektora prywatnego. Zgodnie z naszymi szacunkami w przyszłych latach będziemy potrzebowali co roku tylko na transformację klimatyczną 520 miliardów euro dodatkowych inwestycji. I te inwestycje mogą być głównie inwestycjami prywatnymi i potrzeba nam odwagi z ich strony. Powinna temu towarzyszyć transparentność ze strony władz w wyznaczaniu terminów i celów" - przekonywał unijny komisarz.

Gentiloni uważa, że Fit for 55 może stać się przykładem dla innych regionów świata. "Bo nie stać nas na transformację, która będzie miała miejsce jedynie w Europie, bo jako kontynent stanowimy jedynie 8 procent globalnej emisji" - zaznaczył.

Prezydent Stowarzyszenia Firm Francuskich Medef Geoffroy Roux de Bezieux przyznał, że wdrożenie Zielonego Ładu oraz Fit for 55 będzie dużym zadaniem dla europejskiej gospodarki.

"Nie jestem dyplomatą i politykiem, jestem przedsiębiorcą. Myślę, że nie jesteśmy dziś w ogóle przygotowani do Fit for 55. Jeżeli pójdziemy tą drogą jak dzisiaj, to nie ma żadnej szansy na to, żeby branża osiągnęła te cele ilościowe, które zostały przyjęte na rok 2030" - ocenił.

Bezieux dodał, że rzeczywistość jest taka, że "produkujemy, konsumujemy, podróżujemy i w ten sposób produkujemy CO2". "Jeżeli będzie to niezgodne z konkurencyjnością gospodarki, to stracimy na różnych frontach, stracimy miejsca pracy, a planety nie uratujemy" - przestrzegał.

Jego zdaniem, wdrożenie Fit for 55 wymaga mnóstwa inwestycji oraz innowacji.

"Nie znam takiej branży, w której utrzymanie obecnej produkcji przy mniejszej emisji będzie możliwe bez podwyższenia kosztów. I ktoś będzie musiał za to zapłacić. We Francji mamy ruch żółtych kamizelek, dla mnie jest on ilustracją i symbolem tego, co nas czeka w przyszłości. Jak przenieść koszt transformacji w całym łańcuchu dostaw, gdy to ostatecznie spocznie na barkach konsumenta. To wyzwanie dla nas, biznesu, ale też liderów politycznych" - powiedział francuski przedsiębiorca.

Prezydent Konfederacji Lewiatan Maciej Witucki przyznał, że w sprawie wprowadzenia Fit for 55 jest "niewielkie pole manewru".

"Nie twierdzę, że nie jest to do zrobienia, ciągle jestem optymistą. To ostatnia szansa dla Europy. Pod względem cyfrowym przegraliśmy, nie mamy własnego Google, Facebooka - Amerykanie i Chińczycy to robią, my nie. Jeśli mamy przejść na to zielone boisko i się nam uda, to stworzymy długoterminową konkurencyjność dla Europy wobec Azji czy Ameryki" - mówił Witucki.

Podsekretarz stanu w ministerstwie rozwoju i technologii Marek Niedużak ocenił, że Trójkąt Weimarski to "narzędzie, które ma między Polską, Francją i Niemcami "budować mosty" i dać "ramy do komunikacji i rozmów".

"Jeśli popatrzymy na ostatnie 30 lat, to trzeba przyznać, że był to niesamowity sukces ekonomiczny Polski. Nasz eksport wzrósł 20-krotnie, a zjednoczone Niemcy stały się dla nas bardzo ważnym partnerem gospodarczym, nawet ważniejszym partnerem niż Francja. Istnieją jednak różnice strukturalne między partnerami Trójkąta Weimarskiego, mamy inne priorytety i potrzeby w obszarze handlu i energii. I trzeba o tym mówić w sposób uczciwy i otwarty" - mówił Niedużak.

Podkreślił, że "naszym obowiązkiem jest podjęcie działania w obszarze zmian klimatycznych".

"To jest konieczność, ale nie możemy obciążać zwykłych obywateli kosztami tej transformacji, nie możemy przecież doprowadzić do upadku europejskiego przemysłu w dążeniu do gospodarki zeroemisyjnej. Jest to wyzwanie, z którym powinniśmy się zmierzyć również w ramach Trójkąta Weimarskiego" - zaznaczył wiceminister.

Sekretarz stanu w ministerstwie gospodarki i energii Niemiec Claudia Dorr-Voss podkreśliła w swoim wystąpieniu online, że Trójkąt Weimarski w obszarze biznesu jest "ważnym tematem" dla formującego się obecnie nowego rządu w Niemczech.

"Od 2001 r. jestem odpowiedzialna za stosunki polsko-niemieckie. I muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o nasze dwustronne kontakty w obszarze gospodarki z polskim ministerstwem gospodarki, to są to naprawdę doskonałe relacje przez ostatnie 20 lat" - zaznaczyła.

Ogłoszony w lipcu br. przez Komisję Europejską pakiet Fit for 55 ("Gotowi na 55 procent") to zestaw propozycji legislacyjnych służących dostosowaniu unijnej polityki klimatycznej, energetycznej, użytkowania gruntów, transportu i podatków do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55 proc. w perspektywie roku 2030 r., wobec poziomu z roku 1990 r. Pakiet ma być narzędziem zielonej rewolucji, zmierzającej do neutralności klimatycznej UE w roku 2050.

Trójkąt Weimarski został powołany przez ministrów spraw zagranicznych w 1991 r. w celu rozwoju współpracy między Polską, Niemcami i Francją.

