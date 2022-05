George Soros ostrzega przed III wojną światową. To będzie zagłada

Inwazja wojsk rosyjskich na Ukrainę może być postrzegana jako punkt wyjścia do III wojny światowej - powiedział w trakcie kolacji podczas dorocznego Światowego Forum Ekonomicznego w Davos amerykański miliarder George Soros. Znany światowy finansista, filantrop wspierający organizacje pozarządowe przekazał także przesłanie, że walka ze zmianami klimatycznymi musiała zająć drugie miejsce w trakcie wojny na Ukrainie.

Zdaniem George'a Srosa Chiny i Rosja stanowią dziś największe na świecie zagrożenie dla otwartego społeczeństwa

Nawet gdy w końcu ustaną walki na Ukrainie, sytuacja nie powróci do stanu wcześniejszego.

Im słabszy jest Władimir Putin, tym bardziej jest nieprzewidywalny - przestrzega amerykański miliarder.

To było jedno z najmocniejszych wystąpień odnoszących się do sytuacji na Ukrainie, wygłoszone na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos. Jego autorem był z George Soros, który w trakcie dorocznej uroczystej kolacji stwierdził, że - najlepszym i być może jedynym sposobem na ocalenie cywilizacji jest pokonanie Władimira Putina tak szybko, jak to możliwe.

Dodał, że inne ważne kwestie dotyczące ludzkości, takie jak: pandemia, zmiany klimatyczne i unikanie wojny nuklearnej musiały zejść na plan dalszy.

- Dlatego mówię nasza cywilizacja może nie przetrwać. Rosja napadła zbrojnie na Ukrainę. To wstrząsnęło Europą do głębi. Unia Europejska została powołana, aby temu zapobiec, bowiem nawet gdy ustaną walki, do czego w końcu musi dojść, sytuacja nie wróci do status quo ante. Rzeczywiście inwazja rosyjska może okazać się początkiem III wojny światowej - ocenił George Soros.

W trakcie prezentacji dla zgromadzonych gości naszkicowany został także szerszy, globalny kontekst społeczny i polityczny dotyczący reżimów autorytarnych.

- Represyjne reżimy rosną teraz w siłę, a społeczeństwa otwarte są atakowane. Dziś Chiny i Rosja stanowią największe zagrożenie dla otwartego społeczeństwa - komentował Soros.

Odnosząc się do działań wojennych prowadzonych przez wojska rosyjskie na Ukrainie miliarder ocenił, że rosyjski przywódca doszedł do wniosku, iż inwazja okazała się błędem i będzie zabiegał o rozejm, jednak rozejm jest nieosiągalny, ponieważ nie można mu ufać. - Im słabszy jest Putin tym bardziej nieprzewidywalny - powiedział Soros.

Komentatorzy różnie odebrali przesłanie Sorosa, wiele stwierdzeń jest bezdyskusyjnie słusznych, jednak obarczanie Unii Europejskiej za rozpoczęcie działań wojennych przez wojska rosyjska oceniane jest jako pewne nadużycie. Podobnie zresztą jak wieszczenie początku III wojny światowej, która miałaby ogólnoświatowe, trudne do przewidzenia konsekwencje.

Natomiast nie da się odmówić racji konstatacji mówiącej o tym, że walka z powszechnymi zmianami klimatycznymi musiała, przynajmniej na pewien czas, zejść na drugi plan w trakcie trwania działań wojennych. Odnosi się to także do priorytetów związanych z zaopatrzeniem w ropę naftową, gaz ziemny i inne surowce energetyczne.

George Soros urodził na Węgrzech w rodzinie żydowskiej, która przetrwała okupację. Po wojnie wyemigrował do Wielkiej Brytanii, a następnie do Stanów Zjednoczonych. Przez wiele lat działał poprzez swoje spółki na rynkach finansowych. W 1992 roku wzbogacił się na obstawianiu gwałtownego załamania się kursy brytyjskiego funta zwłaszcza do dolara amerykańskiego.

Od lat, za pośrednictwem Fundacji Społeczeństwa Otwartego, wspiera liberalne organizacje pozarządowe oraz działalność charytatywną. W Polsce jeden z podmiotów finansowych Sorosa jest choćby mniejszościowym akcjonariuszem Agory. Miliarder wspiera również Fundację Batorego.

Czytaj także: Davos: Soros: inwazja Rosji na Ukrainę może być początkiem III wojny światowej

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl