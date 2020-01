GetBack odzyska 40 milionów złotych

W wyniku ugody, jaką wrocławski windykator zawarł z Lartiq TFI (tak dzisiaj nazywa się Trigon TFI), GetBack odzyska 40 mln zł – wynika z informacji "Dziennika Gazety Prawnej". Do porozumienia doszło tuż przed świętami Bożego Narodzenia.

"Obok dostępu do 40 mln zł GetBack ma szansę na uzyskanie dodatkowych 2 mln zł. TFI zrzekło się też wobec niego roszczeń na ponad 70 mln zł. Ugoda dotyczy umowy, jaką oba podmioty zawarły w sierpniu 2017 r. GetBack zapłacił TFI ponad 49 mln zł brutto za obsługę portfeli z wierzytelnościami" - informuje środowy "DGP".

"DGP" przypomina, że po wybuchu afery nowe władze windykatora doszły do wniosku, że żadnych usług nie było, a umowa miała fikcyjny charakter. Sprawa trafiła do prokuratury. Śledczy długo nie zajmowali się tym wątkiem. W końcu w listopadzie ubiegłego roku zatrzymano byłych menedżerów Trigona, wiceprezesa i jednego z dyrektorów, oraz byłego członka zarządu GetBacku. Dwóch podejrzanych umknęło jednak śledczym za granicę. To były prezes Marek J. i dyrektor Jakub A. Obaj chcą wrócić do kraju, ale pod warunkiem otrzymania od sądu listu żelaznego.

"Ewidentnie porozumieniu pomiędzy GetBackiem a Lartiq pomogły działania prokuratury i Komisji Nadzoru Finansowego, podmioty nie potrafiły się porozumieć przez półtora roku, a miesiąc po zatrzymaniach i dwa miesiące po karze od nadzoru jest ugoda" - mówi informator "DGP".