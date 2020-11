Getin Holding z potężną stratą po trzech kwartałach

Po trzech kwartałach Getin Holding zanotował 183,3 mln zł skonsolidowanej straty netto, wobec 24,8 mln zł zysku rok wcześniej przy przychodach 587,2 mln zł, podczas gdy po trzech kwartałach ubiegłego roku przychody wynosiły 651,9 mln zł – wynika z raportu kwartalnego firmy.

- Strata netto na zbyciu Carcade na poziomie skonsolidowanym wyniosła 228,1, mln zł., co w dużej mierze jest efektem przeniesienia z kapitałów do rachunku zysków i strat różnic kursowych z przeliczenia jednostki zagranicznej w kwocie 164,3 mln zł. Na poziomie jednostkowym spółka zrealizowała dodatni wynik na zbyciu Carcade w wysokości 35,4 mln zł.zobacz też: Wyniki grupy Getin Holding pod wpływem sprzedaży aktywów w Rosji W samym trzecim kwartale 2020 roku Grupa wypracowała zysk netto w wysokości 10 mln zł. - W okresie sprawozdawczym Getin Holding i spółki Grupy Getin Holding kontynuują swoją bieżącą działalność operacyjną. Charakter tej działalności nie uległ zmianie w 2020 roku i prezentuje stabilną perspektywę – podkreśla spółka w raporcie.Getin Holding podał, że w związku z Covid-19 podmioty wchodzące w skład grupy rozpoznały dodatkowe odpisy z tytułu utraty wartości portfeli kredytowych, co było następstwem obniżenia dyscypliny spłat zobowiązań przez kredytobiorców.- Niezależnie od zwiększonego ryzyka kredytowego negatywny wpływ na rentowność biznesu będą także miały obniżki stóp procentowych na poszczególnych rynkach. Wysiłki grupy zmierzają do utrzymania (zmniejszającej się) rentowności aktywów pracujących poprzez stopniową redukcję kosztów pozyskiwania kapitału oraz dalsze pogłębione działania reorganizacyjne i restrukturyzacyjne w grupie (szczególnie w Grupie Idea Bank (Polska) - napisano w raporcie kwartalnym.Zarząd Getin Holding uważa, że jest ryzyko nieosiągnięcia zamierzonych celów biznesowych.- Powyższe ryzyko może dotyczyć czynników wewnętrznych związanych z sanacją restrukturyzacją na poziomie grupy Idea Bank Polska, jak i wpływu wysoce zmiennej koniunktury rynkowej na osiągane wyniki finansowe. Wybuch światowej pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 wprowadził nienotowany od lat poziom zmienności i obaw o stan gospodarki oraz podstawy dalszego wzrostu ekonomicznego w skali lokalnej i globalnej - napisano w raporcie kwartalnym Getin Holding.Getin Holding poinformował również w środę o podpisaniu z międzynarodowym bankiem inwestycyjnym Rothschild umowę o doradztwo finansowe przy potencjalnej sprzedaży spółki zależnej Idea Bank Rumunia. Idea Bank Rumunia (dawniej Romanian International Bank) jest bankiem uniwersalnym, działającym na rynku od 1998 roku. Centrala banku znajduje się w Bukareszcie.Większościowym udziałowcem Getin Holding jest były miliarder, obecny multimilioner Leszek Czarnecki, który – bezpośrednio i pośrednio – ma 54,97 proc. udziałów. Jest on też udziałowcem Idea Banku (74,74 proc. udziałów) i Getin Noble Banku (62,78 proc.). Obecnie jest podejrzany w sprawie tzw. afery GetBack. W najbliższy poniedziałek sąd będzie rozpatrywał wniosek prokuratury o areszt. Leszek Czarnecki przebywa obecnie za granicą.