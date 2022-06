GfK: dla 73 proc. Polaków ważne jest, by biznes angażował się i podejmował działania ekologiczne

Dla 73 proc. konsumentów ważne jest, by biznes angażował się i podejmował działania ekologiczne - wynika z raportu „Green Mood” opracowanego przez firmę badawczą GfK. Dodano, że 26 proc. konsumentów czuje się winnych, gdy nie postępuje w sposób przyjazny dla środowiska.

Jak wskazuje GfK, ochrona środowiska i dążenie do zrównoważonego sposobu prowadzenia działalności staje się podstawowym elementem strategii marek. Firmy odpowiadają w ten sposób nie tylko na bieżące wyzwania w zakresie ekologii, ale i postawy konsumentów, których świadomość systematycznie wzrasta.

Z badania GfK wynika, że 73 proc. konsumentów twierdzi, że to ważne, aby biznes angażował się i podejmował działania ekologiczne, a blisko jedna trzecia weryfikuje te inicjatywy.

Według Mateusza Zubkowicza z GfK nabywcom nie wystarczają już same deklaracje. "W dobie łatwego dostępu do informacji konsumenci mogą w szybki oraz prosty sposób zweryfikować działania prowadzone przez firmy i co najważniejsze - coraz chętniej to robią. Już blisko 30 proc. Polaków korzysta z takich możliwości i aktywnie szuka informacji o zielonych praktykach marek" - ocenił.

Z danych GfK wynika, że 26 proc. konsumentów czuje się winnych, gdy nie postępuje w sposób przyjazny dla środowiska. "Co szczególnie ciekawe, różnice w deklaracjach są wyraźnie widoczne w zależności od wieku badanych. Taka opinia jest bardziej powszechna wśród starszych konsumentów - podziela ją co trzeci badany. Z kolei w przypadku przedstawicieli pokolenia "Z", czyli osób urodzonych po 1995 roku, jest to co piąty nabywca" - wskazał Zubkowicz.

Jak zaznaczono w raporcie "Green Mood", ponad 70 proc. Polaków oszczędza w domach energię i wodę, na przykład poprzez używanie energooszczędnych żarówek czy wyłączanie światła, a 60 proc. konsumentów kupuje tylko to, czego naprawdę potrzebuje.

"Dotychczas jako główną motywację takich działań konsumenci wskazywali chęć ochrony środowiska. Zapewne w najbliższych miesiącach będzie się to zmieniać. Pogarszająca się sytuacja gospodarcza może sprawić, że jeszcze więcej osób, zacznie ograniczać konsumpcję, a tym samym zużywanie wody czy energii. Jednak nie będziemy tego robić z pobudek ekologicznych, a chęci szukania kolejnych oszczędności" - wyjaśnił ekspert.

Jak wskazał, mimo wyraźnych chęci, aby korzystać z ekologicznych produktów, nabywców ograniczają domowe budżety. Niezależnie od wieku badanych blisko połowa Polaków przyznaje, że "zielone" alternatywy wielu produktów są zbyt drogie.

Badanie do raportu "Green Mood", zrealizowano na ogólnopolskiej próbie 2 tys. osób.

