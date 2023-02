GfK: ponad 60 proc. badanych wyda na tegoroczne Walentynki poniżej 100 zł

Ponad 60 proc. badanych planuje wydać na tegoroczne Walentynki poniżej 100 zł - wynika z opublikowanego w poniedziałek sondażu firmy badawczej GfK.

Z badania wynika, w tym roku Walentynki będzie obchodzić niemal 40 proc. respondentów. Jednak - jak zaznaczono - ze względu na wszechobecną drożyznę, większość z nich planuje wydać na tegoroczne Walentynki poniżej 100 zł.

"Od kilku miesięcy Polacy zaciskają pasa i ograniczają zbędne wydatki, dlatego czeka nas skromny Dzień Zakochanych. Zdecydowana większość obchodzących Walentynki - aż 61 proc. - przeznaczy na nie mniej niż 100 zł. Jedynie co dziesiąty badany planuje wydatki powyżej 200 zł, głównie są to osoby młode, między 15. a 29. rokiem życia" - wskazała cytowana w informacji consultant w GfK Anna Szwedowska.

Z danych GfK wynika, że najczęściej wybieranym sposobem na uczczenie Dnia Zakochanych jest wręczenie bliskiej osobie upominku, co zamierza zrobić blisko 50 proc. badanych. Innym popularnym pomysłem jest zjedzenie uroczystego posiłku.

"Spośród osób obchodzących Walentynki, co czwarty Polak przygotuje odświętny obiad lub kolację w domu, a co piąty zaplanował wyjście do restauracji, kawiarni czy baru. Prawie co trzeci mężczyzna sprezentuje bliskiej osobie kwiatek" - wylicza Szwedowska.

Z przeprowadzonego sondażu wynika, że sposób obchodzenia Dnia Zakochanych uzależniony jest od wieku badanych. "Wśród młodszych Polaków sporą popularnością cieszą się wyjścia do kina czy teatru, z kolei osoby powyżej 60. roku życia często decydują się na zakup kwiatka" - wskazała ekspertka GfK. Dodała, że jedną z rzadziej planowanych walentynkowych atrakcji są wyjścia do SPA, na masaż lub do sauny - wybierze je zaledwie 5 proc. Polaków.

