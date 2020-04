Giełda bardziej wyrozumiała. Bez kar za opóźnienia w publikacji raportów spółek

GPW z powodu epidemii zdecydowała o odstąpieniu od zawieszania notowań i nakładania kar za opóźnienia w publikacji raportów za 2019 r. i I kw. br. przez spółki notowane w Alternatywnym Systemie Obrotu (ASO) - NewConnect i Catalyst - podała we wtorek (21 kwietnia) Giełda Papierów Wartościowych.

W komunikacie zaznaczono, że zarząd Giełdy podjął decyzję o czasowym odstąpieniu od dotychczasowej praktyki nakładania kar regulaminowych oraz stosowania innych regulaminowych środków dyscyplinujących, w tym zawieszenia obrotu papierami wartościowymi emitentów notowanych w ASO, którzy nie opublikują w regulaminowym terminie raportu okresowego.

Poinformowano, że warunkiem niestosowania narzędzi dyscyplinujących jest opublikowanie przez spółki raportu rocznego w ciągu 2 miesięcy od maksymalnego terminu publikacji określonego w regulaminie ASO, a w przypadku raportu kwartalnego - nie później niż w ciągu 45 dni od maksymalnego terminu publikacji określonego w tym regulaminie.

"Powodem naszej decyzji o złagodzeniu podejścia do emitentów na rynkach NewConnect i Catalyst w sprawie publikacji raportów okresowych jest panująca pandemia koronawirusa, która spowodowała wiele ograniczeń w działalności spółek. Odstąpienie od dotychczasowej praktyki nakładania sankcji, zamiast wydłużenia terminów publikacji raportów okresowych z jednej strony pozwala emitentom dostosować się do nowych warunków rynkowych, a z drugiej uwzględnia interesy inwestorów, którym zależy na jak najszybszym uzyskaniu dostępu do wyników finansowych spółek, w które zainwestowali. Z tego powodu od emitentów oczekujemy niezwłocznego przekazywania do publicznej wiadomości istotnych informacji o ich bieżącej sytuacji" - powiedział cytowany w komunikacie członek Zarządu GPW Piotr Borowski.

W komunikacie podkreślono, że podjęta przez Zarząd Giełdy decyzja nie zwalnia notowanych w ASO spółek od obowiązków wynikających z rozporządzenia MAR (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z kwietnia 2014 r. ws. nadużyć na rynku - PAP), w tym obowiązków dotyczących publikacji informacji poufnych powstałych w związku z niespodziewanymi zdarzeniami mającymi istotny wpływ na wyniki finansowe emitenta.

Dodano, że obowiązujące w ASO terminy publikacji raportów okresowych pozostają bez zmian. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dla emitentów, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, termin publikacji raportu rocznego za ubiegły rok upływa pierwszego dnia czerwca, a termin publikacji raportu kwartalnego za I kwartał br. upływa 15 maja.

"W interesie inwestorów emitenci - w przypadku braku możliwości publikacji raportu okresowego w regulaminowym terminie - powinni jak najszybciej przekazać raport bieżący wskazujący nowe przewidywane daty przekazania do publicznej wiadomości właściwego raportu okresowego" - napisała GPW.

Wskazała, że emitenci "powinni mieć na względzie interes inwestorów i dokładać starań, by pomimo panującej sytuacji jak najszybciej publikować raporty okresowe".

GPW przypomniała, że sprawozdawczość okresowa stanowi dla inwestorów jedno z podstawowych źródeł informacji na temat sytuacji finansowej emitentów, które są brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.