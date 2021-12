Giełda czeka na Świętego Mikołaja. Emocje rosną

Grudzień to zawsze czas radosnego oczekiwania na prezenty od Świętego Mikołaja. Nie omija ono również inwestorów, którzy liczą – niebezpodstawnie – że w końcówce roku pomnożą swoje zyski za sprawą zjawiska nazywanego rajdem Świętego Mikołaja.

Rządzą emocje

Na korzyść oczekiwań zwyżki kursów w końcówce roku przemawia dość słaby listopad – w ubiegłym miesiącu WIG20 zjechał grubo ponad 8 proc. To oznacza, że akcje są relatywnie tanie i mogą skusić inwestorów. Pierwsza grudniowa sesja mogła zaostrzyć te apetyty – WIG 20 wzrósł o nieco ponad 1 proc., co może nie było oszałamiającym wybiciem, ale spadkowy listopadowy trend został przerwany. To – jak się okazało – było jedynie chwilowym przebłyskiem optymizmu. W czwartek WIG20 tracił 0,69 proc., w piątek około 16 zniżkował o prawie 0,9 proc.Te spadki oczywiście nie przesądzają, że rajdu nie będzie – oddają jednak nerwową atmosferę, jaka panuje ostatnio na rynkach finansowych. W ostatnich dniach atmosferę popsuł nowy wariant koronawirusa i obawy o nowe obostrzenia, które uderzą w światowe gospodarki.Aby uświadomić, jak bardzo rynki podatne są na emocje, wystarczy przypomnieć, że rosnące w środę indeksy nowojorskiej giełdy zanurkowały po informacji o wykryciu pierwszego przepadku wariantu omikron koronawirusa w Stanach Zjednoczonych. Giełdom nie do końca pomógł również Jerome Powell, który nie wykluczył szybszego zakończenia programu skupu aktywów.Do klasycznego Rajdu Świętego Mikołaja czasu jeszcze trochę zostało, może święty na swoich reniferach także w tym roku pokona obawy inwestorów.