Giełda, kurs złotego. Jak rynek finansowy zareagował na wynik wyborów?

Ze spokojem wynik wczorajszych wyborów parlamentarnych przyjął rynek finansowy - zgodnie przyznają ekonomiści. W powyborczy poniedziałek złoty nieznacznie umocnił się wobec euro, franka i dolara, delikatnie osłabił się względem funta. Główne indeksy GPW zaliczyły straty poniżej 1 proc.

Ekonomista Marek Zuber zwraca uwagę, że rynek finansowy wynik wczorajszych wyborów przyjęły spokojnie, ponieważ spodziewano się takich rozstrzygnięć. - Prawdopodobieństwo tego, że PiS straci władzę lub zyska większość konstytucyjną było niewielkie - mówi Marek Zuber.



Jego zdaniem na krajowy rynek finansowy bardziej niż rozstrzygnięcia wyborcze w kraju, bardziej oddziaływają raczej pozytywne nastroje globalne, w tym podpisanie ugody pomiędzy USA a Chinami.



Czytaj też: Polski bank jak technologiczni giganci. Zobaczcie, czym się chwali



- Teraz czekamy na to, co w najbliższym czasie powie nowy-stary rząd, na podstawie tego reagował będzie zwłaszcza złoty, bo GPW jest w od wielu lat w wielkim kryzysie, dlatego jej reakcje są specyficzne - uważa ekonomista. - Pytanie, czy rząd będzie mówił o realizacji wszystkich zapowiedzi przedwyborczych, czy raczej będzie hamował zapędy, opóźniał różnego rodzaju projekty - dodaje.



Jego zdaniem, nawet gdyby po ogłoszeniu oficjalnych wyników okazało się, że PiS nie zdobyło 230 mandatów w Sejmie i musi dobierać koalicjanta, nie oznaczałoby to „totalnego dramatu”. - Ewentualne dołożenie koalicjanta na razie nie spowoduje wielkich reperkusji. W najbliższych dniach nie spodziewam się wyraźnych ruchów na złotym, wynikających z tego co dzieje się w Polsce. Ważniejsze będą czynniki zewnętrzne: Stany Zjednoczone, Chiny - wyjaśnia Marek Zuber.

Marcin Mrowiec, główny ekonomista Pekao zwraca uwagę, że rynki finansowe najbardziej nie lubią zaskoczeń. - W tym przypadku zaskoczenia nie ma, jest potwierdzenie tego, co wcześniej mówiły sondaże. Wynik wyborów potwierdza rynkom stabilność rządu w naszym kraju; potwierdza, że nie będzie wielkich zmian wobec tego, do czego zdążyły się przyzwyczaić - wyjaśnia Marcin Mrowiec.Jego zdaniem, widzimy wzmocnienie złotego w stosunku do głównych walut, co wpisuje się w powyborcze uspokojenie nastrojów.

Czytaj też: Jest pierwszy wyrok po "frankowym" orzeczeniu TSUE



- Rynek mógł brać pod uwagę wyniki sondaży, wiadomo jednak, że była znacząca liczba wyborców, którzy nie do końca byli zmobilizowani do pójścia na wybory i to mogło wpłynąć na wyniki. Okazało się jednak, że frekwencja była wysoka, a wyniki zgodne z oczekiwaniami - mówi Marcin Mrowiec. - Przed ich ogłoszeniem był pewnego rodzaju niepokój. Wynik wyborów był uwzględniony przez rynki, ale nie całkowicie. Dzisiejsze ruchy to doszacowywanie tego, czego rynek był wcześniej niepewny - dodaje.



Także Stanisław Gomułka, główny ekonomista BCC uważa, że inwestorzy nie zareagowali mocno na wynik wyborów parlamentarnych, bo spodziewali się takich rozstrzygnięć. - Inwestorzy kierują się dziś informacjami, które formułują agencje ratingowe, raportami MFW czy Banku Światowego. Instytucje te biorą pod uwagę zapowiedzi przedstawiane podczas kampanii wyborczej, ale i ryzyka zewnętrzne dla Polski, przede wszystkim brexit oraz spowolnienie gospodarcze w Unii Europejskiej - uważa Stanisław Gomułka.

Uwaga na spowolnienie

Marcin Mrowiec spodziewa się kontynuacji polityki gospodarczej ostatnich czterech lat. - Raczej nie należy oczekiwać gwałtownych zwrotów, wszyscy będą czekali na nowy rząd i priorytety, na jakie postawi - uważa główny ekonomista Pekao.Marek Zuber zaznacza, że przed nowym rządem trudniejsze cztery lata niż te, które mamy za sobą. -To był okres fantastycznej koniunktury gospodarczej w całej Europie Środkowo-Wschodniej. On się kończy i pojawia się pytanie nie o fakt spowolnienia, ale to, jak będzie ono głębokie i jak długo potrwa. To będzie największe wyzwanie dla rządu - twierdzi Marek Zuber.Znamy oficjalne liczby: Największe wyzwanie dla nowego rządu. Puka do nas już od dwóch lat Stanisław Gomułka uważa, że w najbliższych latach PKB Polski będzie rósł w tempie poniżej 3,5 proc. rocznie. To efekt Brexitu, spowolnienia gospodarczego w Niemczech, a także pogarszania sytuacji finansów publicznych. To ostatnie spowodowane będzie realizacją przedwyborczych obietnic oraz niższego tempa wzrostu gospodarczego.- Inwestorów interesują też rentowności skarbowych papierów wartościowych. One są bardzo niskie, bliskie zera w przypadku papierów niemieckich oraz większości krajów strefy euro. Całkiem wysokie są w przypadku Polski, jesteśmy traktowani jako kraj z podwyższonym ryzykiem, ale dla inwestorów atrakcyjne jest oprocentowanie tych papierów - wyjaśnia główny ekonomista BCC.