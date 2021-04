Giełda ma 30 lat. Rozmawiamy z Wiesławem Rozłuckim. To on zadzwonił dzwonikiem po raz pierwszy

Udało mi się przekonać polityków, by Giełda Papierów Wartościowych była profesjonalna, trzymała się z dala od polityki i nie stała się łupem politycznym. I dziś GPW wyróżnia się tu in plus – mówi w 30. rocznicę startu warszawskiego parkietu Wiesław Rozłucki, jeden z jej twórców i pierwszy jej prezes.

16 kwietnia przypada 30. rocznica pierwszej sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wtedy zabrzmiał pierwszy dzwonek zapowiadający rozpoczęcie notowań.



Z tej okazji gościem Rafała Kergera, redaktora naczelnego WNP.PL w podcaście "20. piętro" był Wiesław Rozłucki, pierwszy i wieloletni prezes GPW. To on zadzwonił wtedy dzwonkiem.



Z prezesem Rozłuckim rozmawiamy nie tylko o okrągłej rocznicy, ale także o przyszłości i spodziewanej strategii giełdy w kolejnych latach. Posłuchajcie sami.

