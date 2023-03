Giełda Papierów Wartościowych nie powinna być notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych

GPW jako spółka nie powinna być notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Skarb Państwa powinien jak najszybciej ogłosić wezwanie i doprowadzić do wycofania jej z obrotu publicznego - powiedział WNP.PL prezes Izby Domów Maklerskich Waldemar Markiewicz

Dla rozwoju polskiego rynku kapitałowego niezbędne jest aktywne działanie ze strony Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W ostatnich trzech latach z powodu problemów związanych z pandemią, a także konsekwencji związanych z agresją wojsk rosyjskich na Ukrainę praktycznie nie ma nowych emisji akcji.

Spółki w ograniczony sposób traktują giełdę jako miejsce do pozyskiwania kapitału na rozwój lub realizację przejęć. Rysuje się raczej tendencja odwrotna, coraz więcej podmiotów podejmuje decyzje o opuszczeniu giełdy.

Najlepszymi przykładami z ostatnich miesięcy są wezwania dotyczące skupu akcji od akcjonariuszy mniejszościowych Grupy Żywiec czy ZPUE. Kolejnym w kolejce jest Ciech. To bardzo poważnie wpływa na postrzeganie polskiego rynku kapitałowego, który zamiast rozwijać się coraz bardziej kurczy się.

W ocenie domów maklerskich jednym z powodów takiego stanu rzeczy jest pozycja Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, która zamiast być aktywnym animatorem rynku, nastawiona jest na maksymalizację zysku.

- Giełda powinna być dostawcą tanich usług, świadczenia praktycznie roli pomocniczej, a nie powinna maksymalizować zysków. Dziś mamy do czynienia z tak paradoksalną sytuacją, że zarząd spółki kontrolowanej przez Skarb Państwa jest rozliczany z osiąganych zysków, z których dodatkowo wypłaca dywidendę. Ze swej strony apeluję o ściągnięcie spółki GPW z Giełdy w Warszawie. Jak to się powinno odbyć? Skarb Państwa powinien ogłosić wezwanie na akcje i sprawę doprowadzić do końca- powiedział WNP.PL prezes Izby Domów Maklerskich Waldemar Markowski.

GPW po trzech kwartałach 2022 roku miała zysk skonsolidowany na poziomie nieco ponad 107 milionów złotych.

