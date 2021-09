Giełda Papierów Wartościowych organizuje konkurs „Liderzy ESG”

Ruszyła I edycja konkursu „Liderzy ESG”, skierowanego do przedsiębiorstw realizujących wyróżniającą się strategię ESG, oferujących innowacyjne produkty i usługi pozytywnie oddziałujące na środowisko – poinformowała GPW w poniedziałkowym komunikacie.

Konkurs "Liderzy ESG" skierowany jest do przedsiębiorstw prowadzących także skuteczne kampanie informacyjne i promocyjne w obszarze zrównoważonego rozwoju - napisano w poniedziałkowym komunikacie GPW.

Wskazano w nim, że "Liderzy ESG" to nagroda, która będzie przyznawana w trzech głównych kategoriach: Strategia, Innowacja oraz Program edukacyjny. Dodatkową kategorią jest Wizjonerka/Wizjoner Zielonej Transformacji, w której nagrodę otrzyma osoba, która podejmuje szczególne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i ma istotny wpływ na obszar ochrony środowiska i zasobów naturalnych.

"Zapraszamy do udziału w konkursie także podmioty, które na co dzień nie działają na rynku publicznym, ale chcą się pochwalić tym co robią w zakresie ESG. Udział w tym konkursie to doskonała okazja, aby zweryfikować jak działania w obszarze ESG są oceniane przez zewnętrznych ekspertów i dzięki temu podnieść poziom tych działań. Niewątpliwie będzie to prowadziło do korzyści zarówno wizerunkowych, jak i biznesowych" - powiedział cytowany w komunikacie wicedyrektor Działu Produktów Informacyjnych i Wskaźników GPW Tomasz Wiśniewski

Jak poinformowała GPW, firmy, które chcą zgłosić się do udziału w konkursie, mają na to czas do 31 października. Mogą one przystąpić do konkursu w jednej, dwóch lub trzech kategoriach. O wyborze laureatów zdecyduje kapituła konkursu złożona z ekspertów w dziedzinie ESG, rynków finansowych, nauki i biznesu. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas uroczystej gali 2 grudnia 2021 roku.

