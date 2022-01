Giełda płynie na fali słabnącego dolara, ale korekta czai się tuż za rogiem

Główne indeksy warszawskiej giełdy świetnie rozpoczęły 2021 rok. Duża w tym zasługa przetasowań na rynku walutowym i atrakcyjnych wycen na polskim rynku. Historia jednak uczy, że wzrostowe początki roku powinny wzmocnić czujność inwestorów.

Słabnący dolar i niskie wyceny na polskim rynku akcyjnym wspierają wzrosty na warszawskiej giełdzie.

Silne zwyżki indeksów z początku roku mogą jednak skłonić do krótkoterminowej korekty.

Mimo niecodziennych pandemicznych warunków rynkowych eksperci wskazują na bardzo silny optymizm wśród inwestorów, który często pojawia się w szczytach danego cyklu wzrostowego.

Warunki na GPW dyktuje amerykański dolar

Powód dla którego amerykański dolar słabnie, i to pomimo wysokiej inflacji oraz powszechnie wyczekiwanej ścieżki podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, objaśnia Piotr Kuczyński, analityk Domu Inwestycyjnego Xelion.

- Środowy odczyt inflacji w USA na poziomie 7 proc. powinien teoretycznie umocnić dolara, a mocno go osłabił. Powód jest taki, że rynek już w pełni dyskontuje podwyżki stóp, a w poprzednim rok dolar się umocnił, więc ma przestrzeń do osłabienia. Prawdopodobnie Europejski Bank Centralny pójdzie niebawem tożsamą ścieżką i tego teraz rynki oczekują. Powoduje to umocnienie euro w relacji do dolara, a jak umacnia się euro to na sile przybiera także złoty - tłumaczy portalowi WNP.pl analityk.



Wskazuje, że gdy kurs EUR/USD idzie do góry, to w Polsce kursy walut automatycznie zmierzają na południe.



- Taka sytuacja zdecydowanie sprzyja napływowi zagranicznego kapitału na polski rynek akcyjny - dodaje.

Akcje tanio kupię

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl