Giełda pnie się w górę, przyszli emeryci zyskują

Mimo wakacyjnego marazmu ceny spółek powoli, ale systematycznie, rosną. Czy czeka nas kolejna hossa? To dobra wiadomość nie tylko dla giełdowych inwestorów, ale dla przyszłych emerytów oszczędzających w PPK i OFE.

To oznacza, że giełda ponownie wróciła do łask jako źródło finansowania dla firm. To samonapędzający się mechanizm. Nowe spółki przyciągają na parkiet nowych inwestorów (i kolejne pieniądze), to powoduje wzrost kursów akcji, a to z kolei zachęca kolejne firmy do rozpoczęcia przygody z giełdą. A to daje nadzieję na kolejne wzrosty i dalszy zarobek na akcjach.Jak wskazują analitycy, mimo kilkumiesięcznych wzrostów polskie akcje są wciąż wyceniane niżej niż akcje spółek na rynkach europejskich i amerykańskim. Co więcej na warszawskim parkiecie pojawiło się sporo nowych spółek z tzw. nowej gospodarki – informatycznych, biotechnologicznych, e-commerce.To branże cieszące się dzisiaj dużym powodzeniem wśród inwestorów, a co ważniejsze mniej podatne na wahania koniunktury niż firmy z tradycyjnej gospodarki (branże te nawet rozkwitły w wyniki kryzysu spowodowanego pandemią).To argument za kontynuacją obecnego dobrego trendu, tym bardziej, że notowania WIG niejako wyprzedzają WIG 20; można się więc spodziewać, że i indeks największych spółek osiągnie rekordowe poziomy.Nie oznacza to jednak, że jesteśmy "skazani na hossę". To prawdopodobny scenariusz, ale pamiętajmy, że światowa, a co za tym idzie polska, gospodarka cały czas jest daleka od stabilności. Obecnie obserwujemy wprawdzie szybki wzrost, ale również i czynniki hamujące jak wąskie gardła w łańcuchach dostaw, a już wkrótce może również brak rąk do pracy – coraz bardziej doskwierający przedsiębiorcom.Dzisiejsza dość wysoka inflacja, która napędza na giełdę nieco więcej kapitału w dłuższej perspektywie może okazać się szkodliwa dla gospodarki. Dlatego coraz głośniejsze są głosy o podwyżce stóp procentowych, być może już na przełomie roku. Nie będzie to z pewnością duża podwyżka i trudno sobie wyobrazić, by lokaty okazały się nagle bardziej kuszące niż inwestycje na giełdzie i spowodowały odpływ kapitału. Wyższe stopy procentowe mogą jednak wyhamować gospodarczy impet, a to może zaważyć na nastrojach inwestorów.Jest wreszcie pandemia, która – podobnie jak w ubiegłym roku – nieco latem przygasła, ale nie ma wątpliwości, że czeka nas czwarta fala. Możemy mieć nadzieję, że będzie ona nieco mniej niszczycielska niż poprzednie, ale zarówno stosunkowo niski poziom wyszczepień, jak i pojawiające się kolejne mutacje, sprawiają, że kolejnych obostrzeń wykluczyć nie można, ze wszystkimi tego skutkami dla gospodarki.Na razie jednak giełda daje zarobić inwestorom i przyszłym emerytom. Dość wspomnieć, że w lipcu OFE zarobiły średnio 1,9 proc., w skali roku 38,9 proc. (najwyższą stopę zwrotu wypracował Allianz OFE – ponad 41 proc. – znacznie więcej niż wzrosły giełdowe indeksy).Powody do pewnego zadowolenia mogą mieć także uczestnicy PPK – tu stopy zwrotu zależą od perspektywy oszczędzania. Pamiętajmy, że PPK to fundusze zdefiniowanej daty, każdy program prowadzi kilka funduszy o różnym horyzoncie inwestycyjnym. Fundusze o najkrótszym horyzoncie (a więc te, w których portfelach niemal nie ma akcji, dominują bezpieczne papiery) osiągnęły kilkuprocentowe stopy zwrotu.Ale już na przykład w przypadku funduszy o horyzoncie do 2030 roku najlepszy fundusz – Nationale -Nederlanden osiągnął 16,91 stopę zwrotu w skali roku, ale nawet najsłabszy w tej kategorii BPS miał dwucyfrowy zwrot (11,62 proc.).Tam gdzie akcji w portfelu jest więcej – w funduszach 2050 – stopy zwrotu są jeszcze wyższe – od 21,3 proc. (Compensa) do 31,6 proc. (Nationale-Nederlanden). Wiele wskazuje na to, że za kilka miesięcy fundusze będą mogły pochwalić się jeszcze lepszymi wynikami. Pamiętajmy jednak, że oszczędności emerytalne są długoterminowe – ostatecznie liczy się finalny wynik inwestycji, za kilka kilkanaście, czy nawet kilkadziesiąt lat.