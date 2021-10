Giełda rozpoczęła IV kwartał wzrostami

Piątkowa sesja na warszawskiej giełdzie, pierwsza w IV kwartale, po początkowych spadkach zakończyła się blisko 1-proc. wzrostami indeksów. Warszawa była wyraźnie silniejsza od innych europejskich parkietów i zawdzięczała to bankom, które mocno wzrosły.

WIG20 zakończył notowania wzrostem o 0,76 proc. do poziomu 2.327,88 pkt. WIG zwyżkował o 0,67 proc. do 70.811,97 pkt., a mWIG40 poszedł w górę o 0,37 proc. do 5.275,17 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 1,3 mld zł, z czego 1 mld zł przypadło na WIG20.

W ujęciu sektorowym najlepiej radziły sobie w piątek banki - indeks branży wzrósł o 3,9 proc. Słabo zachowywała się natomiast odzieżówka (straciła 2,3 proc.) oraz branża leków, która spadła 2,2 proc.

"Dzień na GPW był pozytywny ze względu na bardzo dużą siłę banków. Dane przekazane o inflacji przekładały się na ruchy inwestorów, którzy liczą, że podwyżki stóp rynkowych nastąpią już w tym roku i banki będą mogły na tym skorzystać" - powiedział dyrektor departamentu analiz DM BPS, Tomasz Czarnecki.

"Indeks bankowy jest blisko 8 tys., właściwie to są szczyty z 2019 roku, a jak się uda je pokonać, to otwiera się droga do wzrostu o kolejne 1 tys. punktów na tym indeksie" - dodał.

GUS podał w piątek, że inflacja w Polsce we wrześniu wyniosła 5,8 proc. rdr, co oznacza, że była ona powyżej oczekiwań rynkowych. Ekonomiści w komentarzach po publikacji tych danych oceniali, że wskaźnik CPI może dojść do 6 proc. rdr jeszcze w tym roku i coraz więcej argumentów przemawia za szybką podwyżką stóp procentowych. Członek RPP Łukasz Hardt napisał na Twitterze, że czas na sygnalną podwyżkę stóp mija, a reakcja RPP w przyszłości będzie musiała być bardziej wyraźna.

Piątkowe notowania na GPW rozpoczęły się od spadków w ślad za słabszymi nastrojami na rynkach globalnych. W trakcie sesji indeksy zaczęły odrabiać straty i około południa wyszły na plus, a wzrosty utrzymały się do końca sesji.

W tym czasie na innych europejskich parkietach przeważają spadki indeksów. Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 spada o 0,6 proc.

Banki w WIG20 odrabiały czwartkowe spadki. Najmocniej (o 5,3 proc.) wzrosły akcje Pekao, natomiast PKO BP zyskał 3,9 proc., a Santander 3,5 proc. Akcje PZU zdrożały 1,2 proc.

"Udział banków w WIG20 jest tak duży, że dzięki ich wzrostom obserwowaliśmy dziś kontynuację trendu wzrostowego. Nawet jeśli pojawi się wśród inwestorów strach, to przestrzeń do ewentualnej korekty do 2.260 pkt. jest na tyle duża, że kupujący mogą opanować sytuację" - powiedział Czarnecki.

Wśród blue chipów najsłabszymi akcjami były w piątek papiery LPP, które spadły o 3,4 proc. oraz PGNiG, które potaniały o 1,6 proc.

Akcje PKN Orlen zniżkowały o 0,9 proc. Paliwowy koncern podał w czwartek, że planuje budowę jednostki HVO (uwodornienia olejów roślinnych) na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku. Całkowity koszt tej inwestycji szacuje na około 600 mln zł.

Mocno (o ponad 4 proc.) zyskujące w czwartek notowania PGNIG, w piątek straciły 1,6 proc.

Najmocniej na rynku wzrosły w piątek akcje Getin Noble Banku (34,8 proc.), pozytywnie wyróżniały się także akcje Bumechu, które zyskały 20,1 proc.

W indeksie mWIG40 mocne czwartkowe wzrosty kontynuował Famur, który zdrożał w piątek o 4,6 proc.

Wśród spółek z mWIG40 w trakcie sesji na minus wyróżniał się PlayWay, jednak ostatecznie akcje spółki zyskały 0,7 proc. PlayWayw w czwartek po sesji opublikował wyniki za II kwartał. Spółka zanotowała w tym czasie 25,6 mln zł zysku netto j.d., 33,1 mln zł zysku EBIT oraz 57,4 mln zł przychodów. Wyniki okazały się lepsze od oczekiwań analityków, ale były słabsze rok do roku.

Analitycy DM BDM podali, że wyniki PlayWay są zbliżone do ich oczekiwań, jednak lekki niedosyt pozostawiała sprzedaż CMS21.

"Gra jest dużym sukcesem grupy PLW (ok. x2 lepsza sprzedaż w niż CMS18 w tych samych okresach czasowych), jednak sugerując się popremierowym raportem oraz dobrym pozycjonowaniem się gry na platformach Steam, PS, Xbox liczyliśmy na lepszy odczyt sprzedażowy" - ocenili w komentarzu analitycy DM BDM.

W mWIG40 uwagę zwracał Biomed-Lublin, który wzrósł o 0,7 proc. Od piątku spółką kieruje Maksymilian Świniarski. W rozmowie z PAP Biznes nowy prezes poinformował, że nie planuje rewolucyjnych zmian w spółce. Firma ma skupić się na wzroście produkcji i sprzedaży, w tym zagranicznej, oraz na projektach BCG. Świniarski nie wyklucza szybszej realizacji inwestycji w tym obszarze.

W sWIG80 mocno (o 3,4 proc.) wzrósł kurs Ferro, które odnotowało w II kwartale 2021 roku 219,3 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 96 proc. rdr. Grupa podwoiła rdr zysk EBITDA oraz skorygowany zysk netto, które wyniosły odpowiednio: 34,6 mln zł oraz 24,4 mln zł. Zysk netto został skorygowany o zwrot kwoty głównej podatku CIT za 2012 wraz z odsetkami.

Analityk Trigon DM David Sharma podał, że wyniki spółki przekroczyły jego oczekiwania. Ocenił, że dużym zaskoczeniem in plus po stronie przychodów była działalność core businessu spółki w Polsce. Analityk widzi przestrzeń do podniesienia swoich prognoz rocznych.

Na szerokim rynku mocno spadł kurs Pozbudu (o 6,6 proc.). Spółka zaraportowała po czwartkowej sesji wyniki za I połowę roku. Zysk netto i operacyjny spadły rdr mimo wzrostu przychodów. Przedstawiciele spółki podczas konferencji wynikowej poinformowali, że Pozbud, który niedawno zawarł porozumienie w sprawie uruchomienia w Polsce produkcji baterii litowo-jonowych, jeszcze w tym roku chce wybrać lokalizację dla tego zakładu.

