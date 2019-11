Giełda w kryzysie

Warszawską giełdę więcej spółek opuszcza niż zasila. Ceny akcji i obroty spadają. Według dr. Wiesława Rozłuckiego, wieloletniego prezesa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, to wynik ogólnego braku zaufania do systemu, a przy tym pokłosie zbyt dużego znaczenia zależnych od polityków spółek Skarbu Państwa.

Prezes Giełdy Papierów Wartościowych Marek Dietl spodziewa się, że start PPK spowoduje dopływ na giełdę 4-6 mld złotych.Z drugiej strony Marek Dietl ma kilka pomysłów na rozwój poprzez wprowadzenie nowych produktów. Jednym z nich ma być elektroniczna platforma handlu odpadami i produktami ich przetworzenia, kolejne ma tworzyć nowa spółka GPW Tech, która będzie budować rozwiązania IT dla rynku kapitałowego. Marek Dietl widzi także szanse w przyciągnięciu polskich spółek branży gamingowej na giełdę, które w wielu wypadkach mają zasięg globalny i trafiają w sferę zainteresowań międzynarodowych inwestorów. Popularność spółek z tej dziedziny spowodowała, że GPW stworzyła WIG.Games, czyli indeks najbardziej płynnych spółek gamingowych z warszawskiego parkietu.Według Rozłuckiego słabością giełdy jest także znaczna obecność Spółek Skarbu Państwa, w których często można zaobserwować różnego rodzaju naruszenia ładu korporacyjnego. Cechą europejskiego rynku jest to, że w spółkach giełdowych zwykle jest jeden dominujący inwestor strategiczny. Polska specyfika jest taka, że wciąż często takim inwestorem jest państwo.Czytaj także: Koniec "ciepłych" posad w radach nadzorczych? Tymczasem dominujący inwestorzy nierzadko wykorzystują spółkę do zaspokajania własnych celów, które nie zawsze są zgodne z dobrem spółki. Odnosi się to w dużym stopniu do spółek Skarbu Państwa.Rozłucki wskazuje, że ta dominacja Skarbu Państwa nad celami spółki jest widoczna także w tegorocznej Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego przygotowanej przez Ministerstwo Finansów. Wskazuje ona, że WIG20 w ponad 70 proc. jest zdominowany przez SSP (spółki Skarbu Państwa), pośrednio lub bezpośrednio.Wiesław Rozłucki zwrócił uwagę na różnice między poddanym pod dyskusję projektem strategii i jej ostateczną wersją. - W projekcie był zapis, że SSP powinny osiągnąć wskaźnik cena-zysk taki sam, jak w Europie Zachodniej. W ostatecznej wersji ustawy tego celu już nie ma - powiedział Wiesław Rozłucki. To może być sygnałem, że SSP niekoniecznie muszą walczyć o dobro wszystkich akcjonariuszy.Jego zdaniem słabością strategii jest także brak konkretnie wyznaczonych celów i terminu ich osiągania, czyli tzw. kamieni milowych. - W tej strategii są 2 daty: 2020 i 2023. W obu przypadkach oznaczają termin „podjęcia działań”, a nie uzyskania efektów. To już brzmi dla mnie groźnie. Jeżeli nie ma w strategii terminu osiągnięcia celu, to trudniej się monitoruje jej realizację - wyjaśnia Wiesław Rozłucki.Czytaj także: Warszawska giełda może przejąć słowacką Z drugiej strony, jego zdaniem, nie wszystkie odstępstwa od projektu są złe. - W projekcie pojawił się postulat, że potrzebny jest nowy kodeks ładu korporacyjnego dla spółek. Mieliśmy już 3 takie kodeksy, ale problemem było to, że żaden nie był respektowany. W ostatecznej wersji strategii przyjęto bardziej racjonalny zapis, wskazujący, że spółki w jak największym stopniu powinny przestrzegać dobrych praktyk, które są znane i skodyfikowane od lat - powiedział Wiesław Rozłucki.Przy okazji przypomniał on, że zasady dobrych praktyk powstawały nie tylko w oparciu o literaturę, ale o rzeczywiste przypadki, naruszenia. Przypomniał anegdotę o tym, że w przypadku pierwszych zasad dobrych praktyk współautorami byli ci prawnicy, którzy wcześniej „za pieniądze” wprowadzali złe praktyki, a potem zostali poproszeni, żeby pro publico bono przeciwdziałali nieprawidłowościom, które pomagali wprowadzać.Jako przykład Rozłucki wskazał kwestię przeprowadzania walnych zgromadzeń. - Pod koniec lat 90. i na początku XXI wieku było tak, że walne zgromadzenia były co chwila przerywane, trwały także w nocy. Przerwane WZA były wznawiane, kiedy przeciwnicy wyszli i wtedy przyjmowano uchwały, którym się sprzeciwiali. Dziś prowadzenie WZA jest bardziej uporządkowane, już takich naruszeń nie ma - opowiadał.Rozłucki ocenił, że przestrzeganie ładu korporacyjnego nie jest bezkosztowe. - Wymaga dodatkowych nakładów i wysiłku, które nie zawsze przekładają się na cenę akcji - stwierdził. W tym wypadku mamy raczej przełożenie negatywne - nie ma nagrody za to, co i tak powinno być, ale jeżeli tego nie ma, czyli ktoś nie przestrzega ładu korporacyjnego, kara może być szybka i bolesna. - Mówimy o możliwym spadku wartości akcji spółki o 30 proc., a nawet jej bankructwie - mówił Witold Rozłucki.