Giełda w Warszawie poprawia wyniki

Przychody grupy kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wyniosły 98,1 mln zł w II kw. 2021 r. (-3,0 proc. w ujęciu rocznym) oraz 209,4 mln zł w całym I półroczu 2021 r. (+5,4 proc. rok do roku).

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Pierwszym klientem GPW Tech jest giełda w Kuwejcie, której spółka z GK GPW świadczy usługi w oparciu o system TCA Tool – narzędzie umożliwiające analizę mierników statystycznych i szczegółowych danych dotyczących makro i mikrostruktury rynku. Kolejny produkt, nowoczesne narzędzie GRC GPW Tech (Governance, Risk & Compliance) najpierw zostanie wdrożone na GPW, a następnie w kolejnych dwóch spółkach GK GPW. Trzeci produkt GPW Tech, służący do analizy wykrywania manipulacji kursem akcji, jest już wykorzystywany przez GPW. Liczymy, że wzbudzi duże zainteresowanie wdrażaniem go w biurach maklerskich w Polsce - dodaje.Koszty operacyjne w II kw. 2021 r. wzrosły o 15,5 proc. w porównaniu z tym samym okresem przed rokiem i spadły o 22,5 proc. w ujęciu kwartalnym, sięgając 51,0 mln zł. Wskaźnik kosztów do przychodów (C/I) ukształtował się na poziomie 51,9 proc. wobec 43,6 w II kw. 2020 r. oraz 59,1 proc. w I kw. 2021 r. Na wzrost kosztów działalności operacyjnej w ujęciu rocznym złożyły się wzrost kosztów usług obcych oraz wzrost łącznych kosztów osobowych, będący pokłosiem wyższego zatrudnienia wynikającego z realizacji strategii rozwoju #GPW2022.W II kwartale 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie GPW zdecydowało o wypłacie 104,9 mln zł dywidendy, co daje 2,5 zł na akcję i stanowi 77,3 proc. skonsolidowanego zysku netto GK GPW za rok obrotowy 2020 r. przypadającego akcjonariuszom GPW i skorygowanego o udział w jednostkach stowarzyszonych. Dniem dywidendy był 23 lipca, a jej wypłaty 5 sierpnia 2021 r. Stopa dywidendy liczona według kursu zamknięcia z dnia odcięcia prawa do dywidendy wyniosła 5,23 proc.. Skumulowana wartość dywidend wypłaconych przez GPW - od momentu uzyskania w 2010 r. statusu spółki publicznej - to łącznie 999,771 mln zł, co oznacza 23,82 zł dywidendy na jedną akcję.