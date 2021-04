Giełda wychodzi z dołka. Więcej dużych debiutów

W weekend Reuters poinformował, że do debiutu na warszawskiej giełdzie przymierza się właściciel sieci sklepów Pepco. Byłaby to kontynuacja widocznych w ostatnich miesiącach trendów większego zainteresowania emitentów warszawskim parkietem.

Kilka chudych lat

Powrót indywidualnych

Światło w tunelu

Canal Plus Polska jest drugim największym dystrybutorem pakietów płatnej telewizji w Polsce i nadawcą kanałów telewizyjnych z segmentu premium. Spółka ma około 2,7 miliona klientów. Udział Canal+ w rynku tradycyjnej płatnej telewizji wynosi 21 proc. Wartość listopadowej publicznej oferty oceniano na 1,3 mld zł.Zmieniły się nieco plany, jeśli chodzi o Columbus Energy – w ostatnich miesiącach słyszeliśmy bowiem zapowiedzi przeniesienia potentata polskiego sektora fotowoltaiki z New Connect na główny parkiet. W poniedziałek jednak January Ciszewski, największy inwestor Blumerang Investors, poinformował, że wesprze Saule Technologies w szybkim wejściu na giełdę. Równolegle przesunie się w czasie debiut giełdowy innej spółki z Grupy Kapitałowej - Columbus Elite. Do debiutu spółki komercjalizującej perowskity ma dojść „jak najszybciej”.Po kilku latach posuchy liczba debiutów zaczęła wzrastać pod koniec ubiegłego roku – trend ten wzmocnił udany debiut Allegro i – jak przekonują przedstawiciele biur maklerskich – zainteresowanie warszawskim parkietem jest wyraźnie widoczne.Posucha zaczęła się u schyłku rządów Platformy Obywatelskiej – z jednej strony przez tzw. reformę OFE, która znacznie zmniejszyła płynący na giełdę strumień kapitału (za sprawą mechanizmu tzw. suwaka kapitał z giełdy był wręcz wysysany), z drugiej poprzez wstrzymanie prywatyzacji. Na GPW przestały się pojawiać (a przynajmniej miało to miejsce znacznie rzadziej) nowe duże spółki.- Na polskiej giełdzie notowane są przede wszystkim średnie i małe spółki, brakuje nam dużych, które są lokomotywami na innych rynkach – mówił o obecnym stanie giełdy Wiesław Rozłucki, współtwórca i pierwszy prezes GPW w podcaście „20. piętro”.Drugim powodem do niepokoju są – jego zdaniem – niezbyt wysokie zyski notowanych na GPW spółek. A to rosnące zyski firm powinny być czynnikiem wzrostów ich wycen. Niekorzystny jest także duży udział spółek Skarbu Państwa w indeksie WIG 20.To dlatego giełdowe notowania nie rosły tak szybko, jak na innych rynkach, co zniechęcało inwestorów, a to z kolei odstraszało emitentów – bo rosły obawy o powodzenie oferty.Dlatego liczba nowych debiutów spadała z roku na rok (a jeszcze na początku dekady warszawski parkiet był pod względem liczby debiutów regularnie jednym z najlepszych w Europie). Duże oferty trafiały się naprawdę "od wielkiego dzwonu", większość ofert pojawiających się na parkiecie spółek nie przekraczała kilkudziesięciu milionów złotych.Ostatnie – przed Allegro – większe debiuty miały miejsce w 2017 roku – wówczas to pojawiła się oferta operatora komórkowego Play warta 4,4 mld zł oraz sieci sklepów spożywczych Dino – 1,6 mld zł. Jako smutną dziś anegdotkę można przypomnieć, że także w 2017 roku (była to trzecia co do wielkości oferta - - 760 mln zł) na GPW zadebiutowała spółka GetBack.Dlaczego teraz spółki zaczęły tak intensywnie myśleć o giełdzie? Powodów jest kilka. Po pierwsze na giełdę zaczęli powracać inwestorzy indywidualni, nie tyle może znęceni zyskami z akcji, bo te w ostatnich latach nie były imponujące, co bardziej wystraszeni oprocentowaniem bankowych lokat po dwukrotnych obniżkach stóp procentowych przez NBP w ubiegłym roku.Widać też większą aktywność na warszawskim parkiecie – w ubiegłym roku obroty wzrosły o 56 proc. rok do roku, co było najlepszym wynikiem w Europie (fakt, przyczyniły się do tego nieco zarówno debiut Allegro, jak i gorączka związana z akcjami CD Projektu przed premierą Cyberpunka 2077).Na ogląd GPW wpływają też niewątpliwie perspektywy gospodarcze – Polska zaliczyła jedną z najpłytszych w Europie recesji, a prognozy (pomijając oczywiście niepewność związaną z przebiegiem pandemii) są względnie optymistyczne i dają szanse na w miarę szybkie i zdecydowane odbicie. Paradoksalnie argumentem na korzyść może być ostatnia kilkuletnia słabość naszego parkietu, co sprawia, że notowane na nim akcje są (przynajmniej w większości) relatywnie tanie.Wprawdzie na duże prywatyzacje przez giełdę, które napędzały rynek jeszcze kilkanaście lat temu, nie ma co liczyć, jednak jest jeszcze poza rynkiem giełdowym parę dużych prywatnych spółek w Polsce, a, jak pokazuje przykład Pepco, można też liczyć na podmioty zagraniczne. Wśród polskich spółek, które nie wykluczały wejścia na parkiet (chociaż o decyzjach jeszcze mowy nie ma), można wymienić Polpharmę, Techland czy Maspex.O zdecydowanej hossie trudno na razie myśleć, ale z pewnością trzeba zauważyć ewidentne sygnały, że okres marazmu na GPW powoli zmierza ku końcowi.