Giełdę na Wall Street czeka napływ ważnych wyników

Wtorkowa sesja na Wall Street zakończyła się minimalnymi zmianami głównych indeksów w oczekiwaniu na publikację wyników przez największe koncerny technologiczne. Rynki czekają też na decyzję Rezerwy Federalnej i konferencję prezesa Powella w środę.

Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował 0,01 proc., do 33.984,93 pkt.

S&P 500 na koniec dnia spadł 0,02 proc., do 4.186,72 pkt.

Nasdaq Composite stracił 0,34 proc. i zamknął sesję na poziomie 14.090,22 pkt.

"Chociaż wyceny na rynkach są podwyższone, nadal wydają się rozsądne, biorąc pod uwagę stopy procentowe i inflację" - powiedział Jeff Buchbinder, strateg akcyjny w LPL Financial.

Notowania UPS rosły 11,5 proc. - zysk na akcję firmy kurierskiej w pierwszym kwartale wyniósł 2,77 dol., a oczekiwano 1,71 dol. na akcję.

Akcje Tesli szły w dół 4,5 proc., mimo że producent samochodów elektrycznych zanotował rekordowy zysk netto w pierwszym kwartale 2021 roku w wysokości 438 mln dol., a przychody koncernu zwiększyły się o 74 proc., do 10,39 mld dol. Od swoich szczytów akcje Tesli straciły już ponad 20 proc.

3M szedł w dół o 3 proc., mimo że zysk na akcję w pierwszym kwartale wyniósł 2,77 dol. vs. konsensus rynkowy 2,29 dol..

GE spadał 4 proc. Przychody w pierwszym kwartale wyniosły 17,12 mld dol. wobec oczekiwanych 17,53 mld dol.

Tydzień obfituje w publikację wyników za pierwszy kwartał. Około 180 firm wchodzących w skład indeksu S&P 500 oraz 10 spółek z indeksu Dow przedstawia w tych dniach swoje dokonania za poprzedni kwartał.

"Pomimo tego, że oczekiwania są duże, sądzę, że spółki z grupy FANG im sprostają i w mojej ocenie będzie to katalizator do kontynuowania wzrostów i wyprowadzenia S&P 500 na nowe rekordy" - powiedział Jeff Kilburg, główny strateg inwestycyjny Sanctuary Wealth.

Uwaga inwestorów koncentrować się będzie na wynikach firm z grupy FAAMG (Facebook, Amazon, Apple, Microsoft Alphabet, właściciel Google). Oczekiwania co do wyników firm technologicznych są bardzo wysokie, a rynek liczy, że potwierdzą one kolejny raz swoją dominację.

Po sesji we wtorek wyniki przedstawią Microsoft i Alphabet, w środę zrobią to Apple i Facebook, a w czwartek Amazon. Inne duże firmy technologiczne, które pokażą swoje dokonania za poprzedni kwartał to: Advanced Micro Devices, Twitter, Pinterest, Shopify, eBay, Qualcomm oraz Texas Instruments.

Tydzień przyniesie też publikację wyników przez duże amerykańskie spółki z innych branż. Na rynek trafią raporty takich firm jak Boeing, Caterpillar, MasterCard, United parcel Service, McDonald's, Starbucks, Domino's Pizza, Ford Motor Company, AstraZeneca, Merck, Bristol-Myers Squibb, Gilead Sciences, ExxonMobil i Chevron.

W środę swoją decyzję ws. polityki monetarnej poda amerykańska Rezerwa Federalna - o godz. 20.00, a pół godziny później rozpocznie się konferencja prasowa szefa Fed Jerome'a Powella.

"Rynek coraz odważniej wycenia podwyżki stóp. Jednak pomimo prognozowanego przyspieszenia PKB oraz inflacji, Fed jest niewzruszony i zakłada, że jest ono przejściowe. W przypadku środowego posiedzenia oznacza to brak zmian w parametrach polityki pieniężnej i utrzymanie dotychczasowej komunikacji" - napisano w raporcie mBanku.

