Giełdowe biuro podróży pokazało sprzedaż. Turystyczny boom jeszcze nie minął

Notowane na warszawskiej giełdzie (GPW) biuro podróży Rainbow Tours opublikowało szacunkowe przychody ze sprzedaży za wrzesień oraz cały dotychczasowy okres 2023 roku.

Skonsolidowane łączne przychody grupy kapitałowej Rainbow Torus (bez wyłączeń konsolidacyjnych) ze sprzedaży za wrzesień 2023 roku wyniosły 452,4 mln zł, co w porównaniu do września 2019 roku (okres porównawczy przed pandemią) oznacza wzrost sprzedaży o około 90,9 procenta. Natomiast w porównaniu z wrześniem 2022 roku to wzrost o około 40,5 procenta.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w rachunku narastającym za okres od 1 stycznia do 30 września 2023 roku wyniosły 2,82 mld zł, co w zestawieniu z analogicznym czasem 2019 roku oznacza wzrost sprzedaży o około 88,6 procenta. Natomiast w porównaniu z tym samym okresem 2022 roku to wzrost o około 40,5 procenta.

Rainbow Tours jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, kapitalizacja spółki wynosi 600 mln zł. 12,8 proc. akcji posiada jeden z założycieli spółki - Sławomir Wysmyk, a 11,9 proc. OFE Nationale Nederlanden.