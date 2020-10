Giełdowe indeksy w górę. Duży wzrost PGNiG

Wtorkowa sesja na GPW zakończyła się wzrostami głównych indeksów, przy sporych obrotach. Biorąc pod uwagę poranne obawy, zakończenie sesji na GPW należy uznać za pozytywne - ocenił dyrektor departamentu analiz i doradztwa Noble Securities, Sobiesław Kozłowski. Najwięcej w WIG20 zyskały akcje PGNiG, które zwyżkowały ponad 8 proc.

Na zamknięciu wtorkowej sesji na GPW WIG20 zyskał 0,50 proc. osiągając 1.656,34 pkt., WIG zwyżkował 0,60 proc. do 48.418,97 pkt., mWIG40 poszedł w górę 0,97 proc. do 3.598,66 pkt., a sWIG80 wzrósł 0,55 proc. do 13.914,23 pkt.

Obroty na GPW wyniosły ok. 1.130 mln zł, z czego 912 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

Największy handel odbywał się na akcjach Allegro (259 mln zł) oraz CD Projekt (179 mln zł).

"Blisko jedna czwarta obrotów na GPW jest efektem handlu na akcjach Allegro, które zakończyło sesję na blisko 2-proc. plusie. Warto zwrócić uwagę na akcje PGNiG, które zyskały 8 proc. Czynnikiem wspierającym notowania tej spółki może być wzrost cen gazu. Na drugim biegunie była JSW, która zanotowała ponad 5 proc. spadku. Możliwe, że wzrost zakażeń koronawirusem w Polsce został uznany przez inwestorów za czynnik ryzyka dla tej spółki" - dodał.

W momencie zamknięcia sesji na GPW niemiecki DAX tracił 0,45 proc., a S&P 500 zwyżkował 0,35 proc.

Na warszawskim parkiecie większość - 10 z 15 - indeksów sektorowych zakończyła sesję nad kreską. Najmocniej zyskał sektor budowlany (3,44 proc.) oraz branża paliwowa (2,33 proc.). Z kolei najbardziej na wartości stracił WIG-chemia (-1,5 proc.).

Wśród krajowych blue chipów, zdecydowanym liderem wzrostów zostało PGNiG - w górę 8,08 proc. do 5 zł. Grupa szacuje, że sprzedała w trzecim kwartale 2020 roku 5,38 mld m sześc. gazu ziemnego wobec 5,52 mld m sześc. przed rokiem. Narastająco od początku roku sprzedaż gazu ziemnego wyniosła 22,28 mld m sześc. wobec 21,47 mld m sześc. przed rokiem.

Dodatkowo analityk Erste Group Emil Popławski podniósł rekomendację dla PGNiG do "akumuluj" z "redukuj". Cena docelowa została ustalona na 5,43 zł

Mocno wzrósł także kurs KGHM (2,56 proc.) oraz CCC (2,13 proc.). Po raz czwarty z rzędu wzrosły akcje Allegro - tym razem poszły w górę o 1,92 proc.

Najgorzej w WIG20 radziła sobie Jastrzębska Spółka Węglowa, której akcje zostały przecenione o 5,56 proc. 1,1 proc. zniżkowały akcje CD Projektu.

Po spadku o 0,27 proc. do 47,59 zł Pekao pogłębiło swoje wieloletnie minima i obecnie znajduje się na poziomach widzianych w 2000 r.

Z kolei na swoich historycznych minimach jest kurs PZU, który we wtorek zniżkował o 1,55 proc. do 22,18 zł. W indeksie średnich spółek najmocniej, bo o 5,71 proc., zwyżkował Budimex.

4,24 proc. do 68,9 zł wzrósł kurs akcji Asseco Poland. Haitong Bank podwyższył rekomendację dla Asseco Poland do "kupuj" z "neutralnie" poprzednio, podnosząc jednocześnie cenę docelową akcji spółki do 78 zł z 63,2 zł.

Najgorszy wyniki w mWIG40 odnotowało Asseco South Eastern Europe, którego walory potaniały 3,56 proc., a także Bank Handlowy (-3,03 proc.), który znalazł się na poziomach ostatnio widzianych w 2009 r.

W indeksie małych spółek najmocniej zwyżkowały akcje Idea Banku (20,19 proc. do 1,5 zł).

Akcjonariusze Idea Banku zdecydowali o emisji 12,5-50 mln akcji serii O z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru, po cenie emisyjnej 2 zł za akcję.

Mocno do góry poszły też kursy innych banków kojarzonych z Leszkiem Czarneckim: Getin Holding (9 proc.) oraz Getin Noble Bank (10,34 proc.).

Z kolei kurs akcji PCC Rokita urósł o 3,31 proc. do 46,8 zł. Analitycy DM BOŚ, w raporcie z 12 października, podwyższyli cenę docelową akcji PCC Rokita do 65 zł z 52,6 zł, zachowując rekomendację "kupuj".

W sWIG80 najwięcej straciły akcje Airway Medix (-10,42 proc.). Po spadku o 1,92 proc. do 5,1 zł ponownie na swoich historycznych minimach znalazła się Agora.

Na szerokim rynku, po silnym piątkowym i poniedziałkowym wzroście, akcje NanoGroup urosły tym razem ok. 37 proc. i znajdują się na swoich historycznych maksimach.

Po raz drugi z rzędu o ponad 20 proc. wzrósł kurs akcji EMC Instytut Medyczny (24,49 proc.).