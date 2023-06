Giełdowe żniwa w lipcu. Te spółki dadzą zarobić

Do końca lipca 2023 roku kolejne spółki z rynku głównego Giełdy Papierów Wartościowych zamierzają wypłacać dywidendy. Przedstawiamy zestawienie spółek i najważniejsze informacje o wypłatach.

W lipcu 2023 roku spora część giełdowych spółek będzie sukcesywnie wypłacać część zysków w formie dywidendy.

W omawianym okresie zyskami z akcjonariuszami podzielą się między innymi Bank Pekao, XTB, Dom Development czy LPP.

W kwestii dywidend szczególnie pamiętać należy o tzw. "dniu dywidendy", w którym konieczne jest posiadanie akcji danej spółki na rachunku, aby otrzymać wypłatę.

Sezon dywidendowy na Giełdzie Papierów Wartościowych w pełni. W ciągu kilku najbliższych miesięcy spora część giełdowych spółek będzie sukcesywnie wypłacać akcjonariuszom część zysków w formie dywidendy.

Po tym jak zebraliśmy spółki, które wypłacą dywidendy w czerwcu, postanowiliśmy wykonać podobne zestawienie dla spółek, które zyskami zamierzają podzielić się do końca lipca 2023 roku.

Kryteria, które przyjęliśmy w niniejszym zestawieniu, są następujące: dzień dywidendy przypada w ostatnim tygodniu czerwca i w lipcu, dzień wypłaty przypada nie później niż 31 lipca (z trzema wyjątkami - KGHM, GPW oraz Dektra). Wzięte pod uwagę zostały tylko spółki z rynku głównego GPW.

W przypadku większości spółek poniższe kwoty i terminy są propozycjami zarządów, a żeby finalnie doszło do wypłaty zysku w formie dywidendy, konieczna jest uchwała walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Z reguły jest to jednak czysta formalność, zwłaszcza wśród firm mających jasno zdefiniowaną politykę dywidendową.

W poniższym zestawieniu dzień dywidendy (dzień, w którym trzeba na rachunku maklerskim posiadać akcje danej spółki, aby otrzymać dywidendę) oznaczono skrótem "DD", dzień jej wypłaty skrótem "DW", a dzień walnego zgromadzenia akcjonariuszy (o ile zostało ono już ogłoszone) jako "WZA".

Dzień przyznania prawa do dywidendy w okresie 23-30 czerwca

Mostostal Płock chce wypłacić 0,80 zł na akcję, DD: 26 czerwca, DW: 27 lipca, WZA: 16 czerwca 2023 roku.

Mirbud chce wypłacić 0,26 zł na akcję, DD: 26 czerwca, DW: 21 lipca, WZA: 19 czerwca 2023 roku.

Dom Development chce wypłacić 11 zł na akcję, DD: 26 czerwca, DW: 4 lipca, WZA: 15 czerwca 2023 roku.

Mercator Medical chce wypłacić 2 zł na akcję, DD: 30 czerwca, DW: 14 lipca, WZA: 23 czerwca 2023 roku.

Grupa Pracuj chce wypłacić 1,5 zł na akcję, DD: 14 czerwca, DW: 27 lipca, WZA: 15 czerwca 2023 roku.

Dzień przyznania prawa do dywidendy w lipcu 2023 roku

Aplisens chce wypłacić 0,80 zł na akcję, DD: 7 lipca, DW: 27 lipca, WZA: 20 czerwca 2023 roku.

Archicom chce wypłacić 2,12 zł na akcję, DD: 14 lipca, DW: 28 lipca, WZA: 23 czerwca 2023 roku.

Bank Pekao chce wypłacić 3,65 zł na akcję, DD: 4 lipca, DW: 18 lipca, WZA: 6 czerwca 2023 roku.

Bogdanka chce wypłacić 2,58 zł na akcję, DD: 6 lipca, DW: 21 lipca.

Comarch chce wypłacić 4 zł na akcję, DD: 10 lipca, DW: 19 lipca, WZA: 28 czerwca 2023 roku.

Decora chce wypłacić 2 zł na akcję, DD: 7 lipca, DW: 27 lipca, WZA: 22 czerwca 2023 roku.

Elektrotim chce wypłacić 1,5 zł na akcję, DD: 7 lipca, DW: 28 lipca, WZA: 20 czerwca 2023 roku.

Mo-Bruk chce wypłacić 13,17 zł na akcję, DD: 3 lipca, DW: 10 lipca, WZA: 26 czerwca 2023 roku.

Lokum Deweloper chce wypłacić 1,69 zł na akcję, DD: 3 lipca, DW: 10 lipca, WZA: 14 czerwca 2023 roku.

LPP chce wypłacić w sumie 430 zł w dwóch transzach po 215 zł zł na akcję, DD na obie wypłaty: 10 lipca, DW: 14 lipca i 10 października 2023 roku.

Neuca chce wypłacić 13 zł na akcję, DD: 18 lipca, DW: 27 lipca, WZA: 10 maja 2023 roku.

Wawel chce wypłacić 10 zł na akcję, DD: 14 lipca, DW: 27 lipca, WZA: 30 czerwca 2023 roku.

Wirtualna Polska chce wypłacić 2,5 zł na akcję, DD: 4 lipca, DW: 11 lipca, WZA: 21 czerwca 2023 roku.

XTB chce wypłacić 4,86 zł na akcję, DD: 10 lipca, DW: 21 lipca.

Dzień przyznania prawa do dywidendy w lipcu, wypłata w sierpniu

Dektra chce wypłacić 2 zł na akcję, DD: 7 lipca, DW: 22 sierpnia, WZA: 6 czerwca 2023 roku.

KGHM chce wypłacić 1 zł na akcję, DD: 27 lipca, DW: 10 sierpnia, WZA: 21 czerwca 2023 roku.

GPW chce wypłacić 2,7 zł na akcję, DD: 24 lipca, DW: 7 sierpnia, WZA: 26 czerwca 2023 roku.

Biorąc pod uwagę stopę dywidendy w relacji do kursu akcji, najwyższe stopy będą miały XTB (ok. 12 proc.), Dom Development (ok. 8 proc.) i Archicom (ok. 10 proc.).

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl