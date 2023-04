Giełdowy broker ustanowił nowy rekord wyników

Notowany na warszawskiej giełdzie międzynarodowy broker instrumentów finansowych - XTB - szacuje zysk netto za pierwszy kwartał 2023 roku na rekordowym poziomie ponad 300 mln zł.

Dom Maklerski XTB wstępnie szacuje, że zanotował w pierwszym kwartale 2023 roku 302,8 mln zł zysku netto i 347,4 mln zł zysku operacyjnego, co oznacza wzrost kolejno o 20 i 12,5 proc. w ujęciu rok do roku. Skonsolidowane przychody osiągnęły wartość 531,6 mln zł, więcej o prawie 21 proc. w ujęciu rocznym.

Spółka w omawianym okresie pozyskała także ponad 104 tys. nowych klientów, co oznacza wzrost o 88 proc. rok do roku. Liczba aktywnych klientów wzrosła o 44 proc. do prawie 216 tysięcy.

Poniżej zestawienie wybranych danych finansowych za I i IV kwartał 2022 oraz I kwartał 2023:

W raporcie podano, że priorytetem zarządu jest dalszy przyrost bazy klienckiej prowadzący do umocnienia pozycji rynkowej XTB na świecie poprzez dotarcie z ofertą produktową do klienta masowego.

- Ambicją zarządu w 2023 r. jest pozyskiwanie średnio co najmniej 40-60 tys. nowych klientów kwartalnie. W następstwie realizowanych działań grupa pozyskała w pierwszym kwartale 2023 r. łącznie 104,2 tys. nowych klientów, natomiast w pierwszych 25 dniach kwietnia 2023 r. zostało pozyskanych 17,6 tys. nowych klientów - podała spółka.

Kapitalizacja giełdowa DM XTB wynosi obecnie 4,1 mld zł.

