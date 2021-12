Giełdy na Wall Street przerwały serię trzech wzrostowych dni

Czwartkowa sesja na Wall Street zakończyła się spadkami, a część głównych indeksów przerwała serię trzech wzrostowych dni z rzędu. Inwestorzy obawiają się o dalsze rozprzestrzenianie się wariantu Omikron koronawirusa, ale uwagę kierują też w stronę sytuacji gospodarczej w USA.

Dow Jones Industrial na zamknięciu nie zmienił się i wyniósł 35.754,69 pkt.

S&P 500 na koniec dnia stracił 0,72 proc. i wyniósł 4.667,45 pkt.

Nasdaq Composite zniżkował 1,71 proc. i zamknął sesję na poziomie 15.517,37 pkt.

Główne indeksy są jednak nadal na dobrej drodze do zakończenia całego tygodnia na plusie, a dla Dow Jones może to być najlepszy tydzień od 12 marca 2021 roku. S&P 500 jest około 1 proc. od historycznego szczytu.

W piątek Departament Handlu USA przedstawi dane o inflacji w Stanach Zjednoczonych. Według szacunków Dow Jones, ekonomiści spodziewają się, że raport wykaże, że ceny wzrosły w listopadzie o 0,7 proc. mdm i 6,8 proc. rdr.

Ed Moya, starszy analityk rynku w firmie Oanda, powiedział, że rynek jest w trybie wyczekiwania przed piątkowym raportem o inflacji, który może "napędzać podwyżki stóp przez Fed".

"Podczas gdy wzrost gospodarczy i rynki pracy dostarczyły powodów do optymizmu, inflacja również jest podwyższona i utrzymuje się na najwyższym poziomie od 30 lat. Wraz z pojawieniem się wariantu Omikron, inwestorzy zastanawiają się teraz, jak będzie wyglądać polityka pieniężna w przyszłości. Pandemia już znacznie zwiększyła niepewność co do perspektyw gospodarczych" - napisano w raporcie UBS.

Podczas czwartkowej sesji spadały akcje spółek związanych z turystyką. Po około 1,5 proc. zniżkowały m.in. Carnival i Norwegia Cruise Line, United Airlines spadł 1,7 proc., Expedia i Booking Holdings poszły w dół odpowiednio 1,5 i 1,7 proc.

Akcje American Airlines spadły 0,4 proc. po zapowiedzi, że linia lotnicza zredukuje liczbę lotów z powodu przedłużającego się oczekiwania na dostawę nowych samolotów Boeing Dreamliner. Akcje Boeinga zniżkowały 1,6 proc.

Akcje Rent The Runway spadły o 12 proc. po odnotowaniu większych od oczekiwań strat i niższym niż przed pandemią wzrostem liczby abonentów w ostatnim kwartale.

Producent pojazdów elektrycznych Lucid spadł o 10 proc. po ogłoszeniu oferty zamiennych obligacji senioralnych o wartości 1,75 mld USD.

CVS Health rósł o 4 proc. Spółka podniosła prognozę zysku na 2021 r.

RH rósł o 11 proc. Zysk na akcję w III kw. wyniósł 7,03 USD wobec oczekiwanych 6,63 USD.

Zapasy amerykańskich hurtowników w październiku wzrosły o 2,3 proc. w ujęciu miesiąc do miesiąca - poinformował w końcowym odczycie Departament Handlu. Wstępnie szacowano wzrost o 2,2 proc. Miesiąc wcześniej zapasy wzrosły o 1,4 proc.

Nowy wariant koronawirusa Omikron wydaje się mieć wyższy wskaźnik reinfekcji, ale powoduje mniej nasilone objawy od Delty - ogłosiła w środę Światowa Organizacja Zdrowia (WHO).

"Pfizer będzie dysponował danymi przed końcem roku o tym, jak skuteczne są jego szczepionki przeciwko nowemu wariantowi koronawirusa" - poinformował dyrektor generalny firmy Albert Bourla i dodał, że spodziewa się, iż trzecia dawka szczepionki przypominającej "wykona swoją pracę" w przywróceniu wysokiego poziomu ochrony u osoby zaszczepionej. Pfizer rośnie o 1,5 proc.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl