Giełdy na Wall Street w dół

Środowa sesja na amerykańskich rynkach zakończyła się spadkami głównych indeksów pomimo dobrych wyników kwartalnych przedstawianych przez największe sieci detaliczne. Zdaniem analityków, wśród inwestorów wciąż widoczna jest niepewność, na ile obecna inflacja jest zjawiskiem przejściowym.

Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 0,58 proc., do 35.931,05 pkt.

S&P 500 na koniec dnia stracił 0,26 proc. i wyniósł 4.688,67 pkt.

Nasdaq Composite zniżkował o 0,33 proc. i zamknął sesję na poziomie 15.921,57 pkt.

"Rynki wciąż są pod wpływem niepewności o to, jak bardzo przejściowa jest inflacja" - powiedział starszy strateg Nordea Investemnt Funds Sebastien Galy.

"Obecnie rynek stara się ocenić sytuację związaną z inflacją i to co jest już w cenach, a co nie" - dodał.

Z kolei wiceprezes UBS Pirvate Wealth Managament Andrea Brevis powiedziała, że do końca roku oczekiwać można podwyższonej zmienności na rynku, co związane będzie przede wszystkim z obawami o inflację, presją na łańcuchy dostaw, niedoborami pracowników oraz niepewnością fiskalną.

Target Corp. zniżkowało podczas środowej sesji o 4,91 proc. Sprzedawca detaliczny przedstawił wyniki kwartalne. Sieć odnotowała wzrost sprzedaży w III kw. o 12,7 proc. rdr. i podniosła prognozę roczną. Jednakże prezes spółki powiedział, że Target będzie na razie starał się brać na siebie część rosnących kosztów, co może odbić się na wynikach spółki.

Z kolei sieć sklepów budowlanych Lowe's rosła o 2,3 proc. po tym, jak podniosła prognozę roczną. Spółka odnotowała wzmożony popyt na narzędzia i materiały budowlane. Obecnie Lowe's prognozuje sprzedaż w 2021 r. na poziomie 95 mld USD wobec 92 mld USD wcześniej.

Pfizer poinformował, że złożył wniosek o nadzwyczajną autoryzację leku doustnego na Covid-19 paxlovid. Według badań, lek zmniejsza ryzyko hospitalizacji lub zgonu u zakażonych koronawirusem o 89 proc. Akcje spółki zyskiwały 2,12 proc.

GlaxoSmithKline oraz Vir Biotechnology podpisały kontrakt z amerykańskim rządem na dostawę leku strovimab o wartości 1 mld USD. W umowie zawarto możliwość dokupienia dodatkowych dawek leku. Akcje Vir Biotechnology rosły o 0,23 proc., a GSK o 0,28 proc.

Natomiast akcje Visa spadały o 5,28 proc. Wcześniej Amazon poinformował, że w związku z wysokimi opłatami za transakcje, przestanie od nowego roku przyjmować płatności kartami tego operatora wydanymi w Wlk. Brytanii.

Liczba rozpoczętych inwestycji w zakresie budowy domów mieszkalnych w USA w październiku wyniosła 1,520 mln w ujęciu zanualizowanym (SAAR). Miesiąc wcześniej wskaźnik ten wyniósł 1,530 mln, po korekcie z 1,555 mln. Analitycy spodziewali się, że liczba rozpoczętych, nowych inwestycji wyniesie 1,579 mln.

Agencja Bloomberg wskazała, że spadek nastąpił przede wszystkim w wyniku spadku budów domów jednorodzinnych. W październiku liczba rozpoczętych budów spadła rdr o 3,9 proc. do 1,04 mln czyli najmniej od sierpnia 2020 r.

Dane miały wskazywać, że amerykański rynek budowlany wciąż odczuwa skutki niedoborów pracowników i wzrostu cen materiałów.

Równocześnie, liczba nowych pozwoleń na budowę domu okazała się lepsza od konsensusu i wyniosła w ujęciu zanualizowanym (SAAR) 1,650 mln wobec 1,586 mln w poprzednim miesiącu, po korekcie z 1,589 mln. Analitycy spodziewali się, że liczba wydanych nowych pozwoleń na budowę domów wyniesie 1,630 mln.

