Giełdy w Europie przyjęły eksplozję w Przewodowie ze spokojem

Rozpoczęcie notowań na najważniejszych europejskich giełdach upływa pod znakiem spokojnych zachowań inwestorów. Odporność rynków na zdarzenia związane z trwającą agresją na Ukrainie jest coraz większa.

To co obserwujemy od wczesnych godzin porannych 16 listopada, gdy na najważniejszych europejskich giełdach wznowiono notowania akcji pokazuje, że rynki cechują się obecnie dużo większą odpornością na zdarzenia dotyczące konsekwencji rosyjskiej agresji na Ukrainę. Kiedy przypominamy sobie gwałtowne spadki indeksów w pierwszych dniach trwania wojny, można uznać, że wczorajsza sytuacja związana z przypadkowym atakiem rakietowym na terytorium Polski została potraktowana jako epizod. Ważny, ale jednak epizod.

Najważniejsze wskaźniki dotyczące szerokiego rynku akcji czy też odnoszące się do indeksów największych spółek notowanych na giełdach są na praktycznie niezmiennych poziomach w stosunku do wczorajszego (15 listopada) zamknięcia. Niemiecki DAX ma poziom 14349 punktów co oznacza minimalny spadek o 0,24 procent, szwajcarski Swiss Market Index (SMI) otworzył się na poziomie 11 010 punktów o 0,12 procent niższym, LSE w Londynie ma 8020 punktów i minimalnie rośnie. Podobnie włoski MIB, który ma wartość 24 687 punktów czyli o setne części procenta wyższą niż we wtorek.

Paryski indeks największych spółek CAC40 broni swojego poziomu 6650 punktów, a madrycki IBEX 35 spadł o około 0,5 procent do 8160 punktów.

To jest bardzo dobra informacja dla rynków i europejskiej gospodarki. Nieco gorzej to się przedstawia dla naszej giełdy. Po kilku tygodniach wzrostów i zwiększonego zainteresowania się zagranicznych inwestorów polskimi akcjami przyszedł trudny moment. Zimny prysznic, tylko przypomniał wszystkim, że jednak jesteśmy państwem frontowym i to ryzyko może być w przyszłości wliczane w wycenę spółek.

