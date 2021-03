Giełdy w Nowym Jorku zdominowały spadki indeksów

Przez większą część środowej sesji na nowojorskich giełdach przeważały wzrosty, ale w końcówce notowań do głosu doszli sprzedający i główne indeksy zeszły w ostatnich minutach handlu pod kreskę. Najmocniej, bo 2 proc., stracił Nasdaq.

Dow Jones Industrial na zamknięciu zniżkował 0,01 proc. do 32 420,06 pkt. S&P 500 na koniec dnia spadł 0,55 proc. do 3889,14 pkt. Natomiast Nasdaq Composite stracił 2,01 proc. i zamknął sesję na poziomie 12 961,89 pkt.

"Nastroje są niestabilne, ponieważ cały optymizm, który charakteryzował wzrost akcji w ciągu ostatnich dwóch lub trzech tygodni, zaczyna się rozwiewać wobec trzeciej fali pandemii koronawirusa w Europie i przedłużeniach lockdownów Niemczech i we Francji" - powiedział Michael Hewson, główny analityk rynku w CMC Markets.

"Zarządzanie pandemią Covid-19 to trudne zadanie. Niemniej jednak uważamy, że ożywienie będzie dość silne w drugiej połowie roku" - powiedział Michele Morganti, strateg kapitałowy w Generali Insurance Asset Management.

Spadały m.in. akcje spółek technologicznych. Apple, Netflix i Facebook zniżkowały po ponad 2 proc., a Tesla spadła prawie 5 proc.

Straty z poprzedniego dnia odrabiały ceny ropy naftowej, które drożały w środę ponad 6 proc., ciągnąc za sobą w górę spółki paliwowe. EOG Resourcs i Marathon Oil rosły ponad 5 proc., Diamondback Energy wzrósł ponad 6 proc.

Lepiej niż reszta rynku zachowywały się też sektory surowcowy oraz finansowy, a indeksy grupujące spółki z tych branż zyskały po ponad 1 proc.

Linie lotnicze również odrabiały wcześniejsze straty. Delta i United Airlines szły w górę po ponad 1 proc.

Spadały natomiast akcje operatorów wycieczkowców. Agencja zapobiegania i kontroli zakażeń poinformowała, że ograniczenia w rejsach statków wycieczkowych potrwają do 1 listopada. Norwegian Cruise Line spadł 5 proc., a Royal Caribbean i Carnival po ponad 1 proc.

GameStop spadał prawie 20 proc. Spółka rozważa pomysł pozyskania pieniędzy poprzez sprzedaż nowych akcji.

General Mills szedł w dół o 4,5 proc. Kwartalny zysk na akcję wyniósł 82 centy wobec oczekiwanych 84 centów.

Akcje Bank of New York Mellon rosły ponad 3 proc. Bank of America Securities podniósł rekomendację dla akcji spółki do "kupuj" z "niedoważaj".

Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze przemysłowym, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w marcu 59 pkt. wobec 58,6 pkt. w poprzednim miesiącu - podano we wstępnym wyliczeniu. Oczekiwano 58,6 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze usługowym przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w marcu 60 pkt. wobec 59,8 pkt. w poprzednim miesiącu - podano we wstępnym wyliczeniu. Odcyt był zgodny z prognozami analityków.

