Reuters podał, że zgodnie z globalną notatką dla pracowników, do której dotarł, menedżerowie Citigroup (Citi) przeglądają kadry, aby do listopada 2023 r. określić, kto pozostanie na stanowisku, a kto zostanie przeniesiony lub zwolniony.

- Niektóre role ulegną zmianie, mogą zostać utworzone nowe, a role, które nie pasują do naszej nowej struktury, zostaną wyeliminowane – napisała w notatce, cytowana przez Reutersa, Sara Wechter, dyrektor ds. zasobów ludzkich banku.

Agencja podała, że Citigroup odmówiło komentarza na ten temat.

Wskazała przy tym, że w zeszłym miesiącu dyrektor generalna Citi, Jane Fraser, ogłosiła gruntowną reorganizację mającą na celu uproszczenie struktury banku po wycofaniu się z rynków innych niż podstawowe i skupieniu się na zyskownych obszarach.

Reuters podał, że na koniec drugiego kwartału 2023 r. Citi zatrudniało 240 tys. pracowników, a dla porównania, liczba pracowników w Bank of America wynosiła około 216 tys. i 234 tys. w Wells Fargo, czyli odpowiednio w drugim i czwartym co do wielkości pożyczkodawcy w USA.

Citigroup Inc. to amerykański międzynarodowy bank inwestycyjny i korporacja świadcząca usługi finansowe z siedzibą w Nowym Jorku. Firma powstała w 1998 r. z połączenia giganta bankowego Citicorp i konglomeratu finansowego Travellers Group.