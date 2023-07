Wyższy zysk netto w pierwszym półroczu i lepsze prognozy na kolejne miesiące – operator telekomunikacyjny Orange Polska podsumował pierwsze sześć miesięcy tego roku. Bez wątpienia – półroczne bardzo dobre dla Orange.

W drugim kwartale tego roku przychody Orange Polska wyniosły 3,22 mld zł, co oznacza wzrost o 5,5 proc. w relacji do tego samego okresu 2022 r., gdy przychody wyniosły 3,05 mld zł. Jeszcze większy wzrost odnotowano za okres pierwszego półrocza. W 2023 r. przychody to 6,36 mld zł, a rok temu było to 5,98 mld zł. To wzrost o 6,3 proc.

Zysk operacyjny Orange w drugim kwartale 2023 r. to 343 mln zł, a rok temu było to 337 mln zł. Natomiast pierwsze sześć miesięcy bieżącego roku to zysk operacyjny na poziomie 735 mln zł, a pierwsze półrocze 2022 r. przyniosło mniej, bo 581 mln zł, co oznacza wzrost na poziomie 26,5 proc.

Nieco odmiennie ukształtował się zysk netto: w drugim kwartale 2023 r. wyniósł 239 mln zł, co w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego oznacza spadek o 1,6 proc., bo wtedy wyniósł 243 mln zł.

Znacznie wzrósł jednak zysk netto, jeśli uwzględnimy pierwsze sześć miesięcy: w 2023 roku to 509 mln zł, gdy rok temu było to 368 mln zł, co oznacza wzrost na poziomie 38,3 proc.

- Nasze wyniki w pierwszym półroczu wyraźnie świadczą o mocnych podstawach naszej działalności. Jesteśmy w stanie osiągać wzrost i realizować – a nawet przekraczać – nasze cele, pomimo trudnego otoczenia makroekonomicznego i silnej konkurencji. Dzięki strategii ukierunkowanej na wartość i transformacji wewnętrznej udaje nam się ograniczyć wpływ inflacji na koszty. Cieszę się, że wobec dobrej sytuacji możemy podwyższyć całoroczną prognozę przychodów i EBITDAaL – komentuje Julien Ducarroz, prezes Orange Polska.

Jak poinformowała spółka: „Biorąc pod uwagę dobre wyniki pierwszego półrocza, napędzane doskonałymi wynikami podstawowej działalności, podwyższamy całoroczną prognozę przychodów do niskiego do średniego jednocyfrowego wzrostu (wobec niskiego jednocyfrowego wzrostu poprzednio), a prognozę EBITDAaL do niskiego jednocyfrowego wzrostu (wobec stabilnego poziomu lub niskiego jednocyfrowego wzrostu poprzednio). Prognoza dotycząca eCapex nie ulega zmianie”.

