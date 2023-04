Gigant z rynku turystycznego podzieli się zyskiem

Rainbow Tours chce przeznaczyć 7,28 mln złotych z zysku netto za 2022 rok na dywidendę. Oznacza to wypłatę 0,5 zł na akcję.

Przychody netto ze sprzedaży Rainbow Tours wyniosły 2,393 mld złotych w 2022 roku i były o ok. 87 proc. wyższe niż w roku 2021, kiedy wyniosły 1,279 mld złotych. Z kolei zysk netto w 2022 roku wzrósł o 35 proc. w stosunku do 2021 roku z 16,48 mln złotych do 22,33 mln złotych.

Rada nadzorcza Rainbow Tours pozytywnie oceniła rekomendację zarządu w sprawie przeznaczenia 7,28 mln zł z zysku netto za 2022 r., wynoszącego 13,92 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,5 zł na akcję, podała spółka. Pozostałe 6,64 mln zł zarząd proponuje pozostawić w spółce jako zyski zatrzymane i przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego.

Rainbow Tours (nazwa handlowa: Rainbow) to touroperator, należący do największych w Polsce organizatorów imprez turystycznych. Początki spółki sięgają 1990 roku. Spółka akcyjna, notowana na Rynku Głównym Giełdy Papierów Wartościowych. Siedziba przedsiębiorstwa znajduje się w Łodzi.

Spółka zajmuje się sprzedażą własnych imprez turystycznych, pośrednictwem w sprzedaży imprez turystycznych innych touroperatorów, biletów lotniczych, autokarowych, promowych. Sprzedaż realizowana jest głównie przez rozbudowaną sieć agencyjną oraz własne biura obsługi klienta. Coraz większą rolę w sprzedaży Rainbow Tours odgrywa również Internet oraz sprzedaż przez niezależne call center.

Zobacz wystąpienie premiera Mateusza Morawieckiego na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach:

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl