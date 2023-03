Gigantyczna inflacja w lutym. Dobrnęliśmy już do szczytu?

Inflacja w lutym 2023 roku wyniosła 18,4 proc. w ujęciu rocznym i 1,2 proc. w porównaniu do stycznia, podał Główny Urząd Statystyczny. Inflację mocno podbiły ceny żywności.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2023 roku wzrosły o 18,4 proc., w ujęciu rocznym. W styczniu, po przeszacowaniu koszyka przez Główny Urząd Statystyczny, ceny w ujęciu rocznym wzrosły o 16,6 proc. (wcześniej GUS szacował wzrost w styczniu o 17,2 proc.).

Bartosz Sawicki, analityk Cinkciarz.pl prognozuje, że tempo wzrostu cen w kolejnych kwartałach będzie hamować.

- Najmocniej na początku, gdy najsilniejszy wpływ na dynamikę cen w ujęciu rok do roku będzie mieć szok wywołany przez wojnę i ubiegłoroczny skok cen. Prognozy Narodowego Banku Polskiego zakładają, że na koniec roku inflacja będzie przyjmować wartości jednocyfrowe, a do 2,5-proc. celu zbliży się na mniej niż 1 pkt proc. dopiero w 2025 roku - uważa analityk.

Również analitycy Banku Pekao wskazują, że dobrnęliśmy do szczytu w obecnym cyklu.

Ekonomiści Polskiego Instytutu Ekonomicznego wskazują natomiast, że wysoka wartość wskaźnika za luty w ujęciu rocznym to kwestia tarczy antyinflacyjnej z lutego 2022 roku.

W opinii Bartosza Sawickiego spadek inflacji za styczeń to bardzo duże zaskoczenie, które obniżyło szczyt inflacji i efekt corocznego dopasowania wag w koszyku inflacyjnym tak, by jak najlepiej odzwierciedlały one strukturę wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych.

- Przetasowania na tym polu również są negatywnym efektem wojny i wywołanych przez nią szoków. W minionych miesiącach większy niż w 2021 r. odsetek domowych budżetów pochłaniały wydatki na energię czy paliwa. Relatywnie mniej przeznaczaliśmy na telekomunikację, odzież i obuwie oraz alkohol i wyroby tytoniowe. Najważniejszą pozycją na liście wydatków pozostaje żywność, której udział w koszyku inflacyjnym wzrosła do 27 proc - wylicza analityk.

Poniżej dynamika inflacji w ujęciu rocznym z ostatniego roku:

Czy Orlen zmieni nazwę, co dalej z rosyjskim kontraktem na ropę? Rozmawiamy z Danielem Obajtkiem

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl