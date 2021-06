Gigantyczne, tanie finansowanie zielonej gospodarki za pasem

Rynki zielonej energii mają zapewnione finansowanie z różnych źródeł w perspektywie najbliższych kilkunastu lat. Nie licząc środków prywatnych, do 2030 roku zostanie zmobilizowane około 2 bln euro środków publicznych. To astronomiczna kwota, odpowiadająca kwocie ok. 10 proc. PKB krajów Unii Europejskiej.

Najistotniejszym założeniem Europejskiego Zielonego Ładu jest osiągnięcie przez UE zerowej emisji gazów cieplarnianych netto do 2050 roku.

– Możemy oczekiwać w najbliższych latach gigantycznego taniego finansowania zielonej gospodarki, co powinno pozwolić na szybkie zrealizowanie planów dochodzenia do neutralności klimatycznej w latach 2040-2050 – wskazuje Tomasz Bursa, wiceprezes OPTI TFI.

Jak zaznacza wiceprezes Banku Pekao Jerzy Kwieciński, dla Polski w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu ważny jest temat finansowania inwestycji w gaz.

Europejski Zielony Ład to kierunek wyznaczony przez Unię Europejską, zakładający budowę zrównoważonej gospodarki. Strategia została zaprezentowana przez Wspólnotę w grudniu ubiegłego roku. W efekcie jej wdrożenia Europa do 2050 roku stanie się pierwszym kontynentem, który osiągnie neutralność klimatyczną.



Najistotniejszym założeniem Zielonego Ładu pozostaje uzyskanie przez UE zerowej emisji gazów cieplarnianych netto do 2050 roku. Co to oznacza?

Nic innego niż to, że za 30 lat unijna gospodarka ma emitować dokładnie tyle gazów cieplarnianych, ile są w stanie pochłonąć europejskie lasy lub "zneutralizować" technologie przechwytywania emisji CO2. A cel światowy? Utrzymanie globalnych temperatur na poziomie 1,5-2°C w stosunku do poziomu sprzed epoki przemysłowej.



By to zrealizować, skonstruowano zestaw powiązanych ze sobą celów, które dotyczą niemal każdego elementu społeczeństwa i gospodarki. Obejmuje to rozdzielenie wzrostu gospodarczego i zużycia zasobów poprzez przejście na gospodarkę obiegu zamkniętego. Tego typu rozwiązanie zwiększa recykling i zmniejsza pulę wytwarzanych odpadów; minimalizuje utratę różnorodności biologicznej i wylesianie. Konieczna będzie m.in. gruntowna reforma rolnictwa i elektryfikacja transportu.



Umowa nie jest aktem prawnym, ale konglomeratem wynegocjowanych celów. Nowe założenia obejmują m.in. tymczasowe zobowiązanie państw członkowskich do ograniczenia emisji do 2030 r. co najmniej o 55 proc. (w stosunku do poziomu z 1990 r.).



Jak wskazywał na łamach Magazynu Gospodarczego Nowy Przemysł były premier, europarlamentarzysta Jerzy Buzek, najważniejsze jest to, że chcemy dokonać tego absolutnie niezbędnego przeobrażenia.



– To bowiem, co byłoby naprawdę groźne, wiąże się nie tyle z podwyższeniem celu klimatycznego na rok 2030 do 55 proc., lecz raczej z ewentualnym zaniedbaniem tej sprawy. Skutkowałoby to ogromnymi konsekwencjami – tyle że dopiero za 15, 20 czy 30 lat – podkreślał Jerzy Buzek.

Astronomiczna kwota 2 bln euro środków publicznych

