Gigantyczny wzrost długu publicznego. Każdy Polak ma do spłaty blisko 40 tys. zł

Ministerstwo Finansów prognozuje, że na koniec 2021 roku dług publiczny wyniesie niemal 1,5 bln zł. Oznacza to, że na każdego obywatela przypada ok. 39 tys. zł zadłużenia.

Wzrost długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w latach 2020-21 sięgnie 433 mld zł. W 2020 roku zadłużenie Polski skoczyło o 290 mld zł, w 2021 roku dojdą kolejne 143 mld zł - wynika z prognozy, jaką minister finansów przesłał w zeszłym tygodniu do Brukseli.



W efekcie dług publiczny Polski sięgnie na koniec 2021 roku 1 bln 478,8 mld zł. To oznacza, że na każdego Polaka, także z dziećmi, niepracującymi i emerytami, przypada ok. 39 tys. zł zadłużenia.

To spore przyspieszenie w stosunku do 2019 roku, kiedy dług publiczny wzrósł o 10 mld zł, a więc 300 zł na osobę. W latach 2020-2021 będzie to aż 11 tys. zł na każdego Polaka.



Skokowy wzrost długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w latach 2020-21 to efekt walki ze skutkami pandemią i zamknięcia gospodarki. Z 290 mld zł, o jaką zwiększyło się zadłużenie Polski w 2020 roku, niemal 165 mld zł przeznaczono na walkę ze skutkami koronawirusa. Chodzi o tarcze finansowe Polskiego Funduszu Rozwoju (65 mld zł) oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (100 mld zł).



Wspomniany wzrost o 433 mld zł w latach 2020-21 jest bliski przyrostowi długu w ciągu wcześniejszych 11 lat, czyli w latach 2009-2019.

