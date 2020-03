GIS: dostępne formularze dla pasażera i kierowcy w związku z zagrożeniem koronawirusem

Główny inspektor sanitarny udostępnił na swojej stronie internetowej dwa wzory formularzy - dla pasażera i kierowcy w związku z zagrożeniem koronawiursem. Obowiązek wypełnienia takich kart będą mieli kierowcy przekraczający granicę Polski. Tak zgromadzone dane pozwolą na szybkie zlokalizowanie osoby, jeśli okazałoby się, że była narażony na chorobę zakaźną.

Formularz należy, zgodnie z zamieszoną prośbą, wypełnić dokładnie i w całości. Dane są zabezpieczone ustawą o ochronie danych osobowych i wykorzystywane mają być jedynie do ochrony zdrowia publicznego. W przypadku dziecka, kartę wypełnia dorosły opiekun.

W formularzu pasażera należy podać imię i nazwisko; PESEL lub numer i serię innego dokumentu potwierdzającego tożsamość; adres zamieszkania(państwo, województwo/region, powiat, miejscowość, ulica, nr domu i mieszkania, kod pocztowy); numer telefonu do kontaktu (najlepiej komórkowy, można podać więcej niż jeden); adres e-mail do kontaktu; adres tymczasowy (jeżeli osoba w Polsce jest tylko przejazdem (państwo, województwo, powiat, miejscowość, ulica, nr domu i mieszkania, kod pocztowy, ewentualnie nazwa hotelu) oraz imię, nazwisko i numer telefonu osoby do kontaktu, w razie nagłej potrzeby).

Formularz dla kierowcy dodatkowo poszerzono o szczegóły dotyczące podróży, czyli miejsca (skąd, dokąd) oraz terminów przyjazdu i wyjazdu z kraju. Kierowca powinien również podać dane dotyczące firmy przewozowej, jeśli w takiej pracuje (nazwa, imię i nazwisko właściciela; PESEL właściciela, a w przypadku firmy lub właściciela z zagranicy państwo pochodzenia).

Rząd wprowadził kontrole sanitarne i medyczne na graniach drogowych, ale także sprawdzany jest stan zdrowia podróżnych w pociągach relacji międzynarodowych oraz portach. Elementem takich kontroli jest karta pasażera i kierowcy, która ma ułatwić szybkie dotarcie do potencjalnie zarażonej osoby wirusem SARS-CoV-2.