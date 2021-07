GITD: nieprawidłowości w około 5 proc. skontrolowanych autokarów

Od początku wakacji inspektorzy transportu drogowego skontrolowali 430 autokarów turystycznych. Nieprawidłowości wykryto w ok. 5 proc. przypadków, zatrzymano 21 dowodów rejestracyjnych, a osiem autobusów nie mogło kontynuować jazdy – wynika z danych Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

W sobotę rano mobilna stacja diagnostyczna, za pomocą której sprawdzane są autokary, stanęła na autostradzie A4 w Gliwicach. W kontrolach uczestniczyli główny inspektor transportu drogowego Alvin Gajadhur i minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

"Średnio podczas badań stanu technicznego autobusów oraz sprawności i trzeźwości kierowców okazuje się, że do 5 proc. autokarów niestety nie spełnia warunków technicznych wymaganych na drodze. To musi się zmienić" - mówił szef resortu infrastruktury, wskazując, iż nieprawidłowości wykrywane są mimo tego, że kierowcy i przewoźnicy mają pełną świadomość prowadzonych w tym zakresie systematycznych i wnikliwych kontroli.

"Uchybienia wciąż się zdarzają, pomimo to, że takie akcje prowadzone są stale. Mówimy o nich głośno, uprzedzamy przedsiębiorców i kierowców - pamiętajcie: autobusy i wszystkie urządzenia w nich muszą być sprawne; kierowcy: musicie być wypoczęci, trzeźwi, nie możecie przekraczać czasu pracy" - wyliczał Adamczyk.

Główny inspektor transportu drogowego Alvin Gajadhur przypomniał, że podczas prowadzonych w ramach akcji "Bezpieczny autokar" kontroli sprawdzanych jest kilka parametrów, m.in. stan techniczny pojazdów, uprawnienia i czas pracy kierowców oraz ich trzeźwość.

"W ciągu dwóch tygodni wakacji przeprowadziliśmy 430 kontroli autokarów turystycznych, zatrzymaliśmy 21 dowodów rejestracyjnych, z czego w ośmiu przypadkach były to bardzo poważne usterki, skutkujące niedopuszczeniem pojazdu do dalszej jazdy" - relacjonował Gajadhur. "Zdarzają się przypadki drastyczne, jak wyciek płynów eksploatacyjnych, niesprawny układ hamulcowy czy kierowniczy, korozja" - dodał inspektor.

Podczas sobotnich kontroli w Gliwicach inspektorzy korzystali z mobilnej linii diagnostycznej, która - po trwającej zaledwie kilkanaście minut instalacji - może, jak mówił Alvin Gajadhur, perfekcyjnie skontrolować autokar - zarówno zawieszenie i stan opon, jak i układ hamulcowy czy wydechowy. Obecnie inspekcja ma dwie takie stacje, jednak do końca przyszłego roku będą one już w każdym województwie.

Kierowcy, którzy pomyślnie przeszli w sobotę kontrolę, otrzymywali - w ramach wspólnej akcji GITD i Polskiego Radia - maskotki krokodyla i bociana. "To nagrody dla kierowców, którzy wiozą pasażerów sprawnymi technicznie autobusami, dbają o ich bezpieczeństwo oraz spełniają wszystkie wymagane kryteria: posiadają uprawnienia do prowadzenia autobusów, są trzeźwi i wypoczęci" - tłumaczył minister Adamczyk.

Przypomniał, że rodzice dzieci wyjeżdżających autokarami na wypoczynek mogą zgłaszać to do inspekcji transportu drogowego, prosząc o kontrolę sprawności autokaru.

"To nie jest akcja organizowana tylko dzisiaj, w sobotę, w tym miejscu, na Górnym Śląsku. Weryfikacja, badanie stanu technicznego pojazdów trwa cały rok, a w czasie wakacji czy ferii ma oczywiście natężony charakter. Celem jest uświadamianie kierowcom autobusów oraz ich właścicielom, przedsiębiorcom, że niechybnie autokar, którym wiozą pasażerów, będzie prędzej czy później zbadany na drodze" - powiedział minister infrastruktury.

W ramach akcji "Bezpieczny autokar" przy trasach prowadzących do wakacyjnych kurortów, przy głównych szlakach komunikacyjnych, w miejscach zbiórek i w specjalnie wyznaczonych punktach kontrolnych, inspektorzy transportu drogowego sprawdzają przede wszystkim autobusy przewożące dzieci i młodzież. Oceniają stan techniczny pojazdów, kontrolują prędkość oraz trzeźwość, uprawnienia i czas pracy kierowców.

GITD przypomina, że zgłoszenie chęci przeprowadzenia kontroli - np. przez rodziców dzieci wyjeżdżających na wypoczynek - powinno nastąpić na kilka dni przed wyjazdem. W tym celu należy skontaktować się z właściwym wojewódzkim inspektoratem transportu drogowego.

Inspekcja wskazuje, iż każda podróż powinna być zaplanowana z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przeprowadzenia kontroli, czasu pracy kierowcy i postojów. Po każdych 4,5 godz. jazdy kierowca powinien zrobić minimum 45-minutową przerwę. Limit dziennej jazdy to 9 godzin - może on zostać wydłużony do 10 godzin, jednak nie częściej niż dwa razy w tygodniu.

Autokar, którym podróżują dzieci i młodzież poniżej 18 lat, powinien być oznakowany z przodu i z tyłu żółtymi tablicami z czarnym symbolem dzieci. Jeśli autokar wyposażony jest w pasy bezpieczeństwa, wówczas zarówno kierowca, jak i pasażerowie muszą mieć je zapięte. Przejścia w autokarze muszą być wolne. Korzystanie z nich nie może być utrudnione np. przez bagaże.

Nie tylko kierowcy, ale także pasażerowie powinni podczas jazdy przestrzegać zasad. Niebezpieczne jest np. chodzenie po autokarze w trakcie jazdy, opieranie się o drzwi czy głośne zachowanie, które może dekoncentrować kierowcę. Należy zachować ostrożność w trakcie postojów, które powinny odbywać się w miejscach do tego wyznaczonych. Nie należy wsiadać lub wysiadać z autokaru od strony jezdni ani wychodzić na jezdnię spoza pojazdu.

