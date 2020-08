GIW: Japonia zniosła zakaz importu polskiego drobiu i jaj

Japonia zniosła zakaz importu polskiego mięsa i produktów drobiowych oraz jaj i ich przetworów - poinformował Główny Inspektorat Weterynarii.

"W wyniku starań Głównego Lekarza Weterynarii i polskiej placówki dyplomatycznej w Tokio, w dniu 30 lipca 2020 r. właściwa służba Japonii poinformowała o zniesieniu ograniczeń eksportowych wprowadzonych z uwagi na wystąpienie ognisk HPAI (grypy ptaków - PAP) w Polsce" - napisano w komunikacie.

Dzięki zniesieniu ograniczeń do Japonii mogą być eksportowane mięso drobiowe oraz produkty z mięsa drobiowego ze zwierząt poddanych ubojowi w dniu 30 lipca 2020 r. i później, oraz jaja zniesione w dniu 30 lipca 2020 r. i później oraz pozyskane z nich produkty.

O zniesieniu części restrykcji dotyczących importu drobiu z Polski w związku z wystąpieniem ptasiej grypy poinformowały w czerwcu Singapur, Armenia i Hongkong.

Polska jest szóstym, co do wielkości producentem jaj w Unii Europejskiej. Roczną produkcję jaj w naszym kraju przeznaczonych do konsumpcji szacuje się na około 570 tys. ton. Około 65 - 70 proc. jest przeznaczone na rynek krajowy, a reszta trafia na eksport.

Jak informowała w maju Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz, epidemia koronawirusa spowodowała spadek eksportu polskiego mięsa drobiowego. W marcu jego wywóz zmniejszył się o ok. 12 proc. w stosunku do marca 2019 roku.