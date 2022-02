Glapiński: banki nie są zaniepokojone spłacalnością kredytów i ich wiarygodnością

Komercyjne banki nie są zaniepokojone spłacalnością kredytów i ich wiarygodnością - powiedział w środę prezes NBP Adam Glapiński.

Podczas konferencji prasowej po posiedzeniu RPP prezes NBP pytany był o możliwe zamrożenie WIBOR-u.

"Podejmując decyzje o podwyższeniu stóp procentowych kierujemy się celem, jakim jest umocnienie złotego i zastopowanie inflacji w jakiejś perspektywie. Mamy analizy, jak dotyczy to rynku kredytowego. Z tych informacji wynika, że banki komercyjne nie są zaniepokojone sytuacją kredytobiorców. Banki komercyjne obserwują swoich kredytobiorców i na razie nie są zaniepokojone o spłacalność i wiarygodność kredytów. Nie dają takiego sygnału" - powiedział.

Zaznaczył, że banki brały pod uwagę podwyżkę stóp procentowych. "No i trudno żeby nie brały jak stopy były prawie zero. Tego rodzaju decyzje wykraczają poza nasze kompetencje, decyzje, rozważania. Ten temat niedawno się pojawił. To nie jest nasze zadanie" - dodał Glapiński.

