Glapiński: dążymy do obniżenia inflacji do naszego celu 2,5 proc.

Narodowy Bank Polski dąży do sprowadzenia inflacji do celu wynoszącego 2,5 proc. - powiedział podczas środowej konferencji prasowej prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński.

"Dążymy możliwie skutecznie i zdecydowanie do obniżenia inflacji do naszego celu inflacyjnego, to znaczy do 2,5 proc." - powiedział Glapiński. "Niektórzy sugerują, że bank zmienił ten punkt, do którego chcę zmierzać, to już jest 3,5 proc." - powiedział szef NBP.

"Uznajemy, że 2,5 proc. dla rozwijającej się gospodarki naszego typu jest właściwym poziomem" - podkreślił szef NBP.

Prezes zapewnił, że "nasze działania na inflację oddziaływują w dłuższym okresie". "To są bardzo zdecydowane działania; podnieśliśmy znacząco stopy, innych dokonujemy działań, które inflację we właściwe tory sprowadzą" - mówił.

