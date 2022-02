Glapiński: Decyzja o podwyżkach stóp procentowych we właściwym momencie

Przyjmujemy, że aktywność gospodarcza w kolejnych kwartałach będzie rosła i będzie następować poprawa światowej koniunktury - powiedział w środę prezes NBP Adam Glapiński. Nie ulega wątpliwości, że NBP podjął decyzję o rozpoczęciu cyklu podwyżek stóp procentowych we właściwym momencie - dodał.

"Społeczeństwa nauczyły się też funkcjonować w warunkach pandemii. Stąd przyjmujemy, że aktywność gospodarcza w kolejnych kwartałach będzie rosła i będzie następować poprawa światowej koniunktury" - powiedział w środę prezes NBP Adam Glapiński podczas konferencji dotyczącej oceny bieżącej sytuacji ekonomicznej w Polsce.

Jak wskazał, "inflacja - niestety - na całym świecie nadal rośnie". "To nie jest przypadek tylko Polski. W Polsce jest typowe zjawisko dla całego świata, z wyjątkiem kilku krajów, (...) które z różnych powodów specyficznych dla siebie tego unikają" - tłumaczył.

Zdaniem szefa NBP "w szczególności inflacja w strefie euro - wbrew powszechnym oczekiwaniom lekkiego obniżenia - przyspieszyła do 5,1 proc.". "To jest najwyższa inflacja od początku istnienia strefy euro" - wskazał.

Czytaj też: Złe wiadomości dla kredytobiorców. Tak drogo nie było od 8 lat

Zdaniem Glapińskiego w wielu gospodarkach ceny rosną obecnie najszybciej od kilkudziesięciu lat. "Zwracam na to uwagę od dawna. Szczególnie tym gorącym głowom, które jakoś Polskę traktują, jako szczególny przypadek i upatrują wzrostu inflacji w Polsce, jako skutek jakiś zaniechań, jakiś błędów ze strony banku centralnego czy też rządu. Mamy typową sytuację dla świata zachodniego" - oświadczył Glapiński.





Prezes NBP wyjaśniał, że w Polsce stopy procentowe i inflacja zawsze były trochę wyższe, dlatego, "że jesteśmy krajem szybciej się rozwijającym".

"Nie ulega żadnej wątpliwości z perspektywy czasu, który upłynął (...), że NBP podjął decyzję o rozpoczęciu cyklu podwyżek stóp procentowych we właściwym momencie" - powiedział Glapiński.



"Podniesienie stopy rezerwy obowiązkowej ma na celu stabilizację rynkowych stóp procentowych i zbliżenie stopy POLONIA do poziomu stopy referencyjnej" – powiedział prezes NBP Adam Glapiński podczas konferencji prasowej.



"Podwyższyliśmy stopę rezerwy obowiązkowej, zrobiliśmy to po długim czasie, będzie to miało zastosowanie zaczynając od kwietniowego okresu utrzymywania rezerwy, czyli od 32 marca" - dodał.

Rada Polityki Pieniężnej podniosła we wtorek, kolejny raz stopy procentowe. Główna stopa NBP, referencyjna, wzrosła do 2,75 proc. Podniosła także stopę rezerwy obowiązkowej z 2 do 3,5 proc. Decyzja ta związana jest z dążeniem do obniżenia inflacji do celu NBP. Rada zakłada, że inflacja w tym roku utrzyma się na podwyższonym poziomie.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

"Chodzi o stabilizacje krótkookresową rynkowych stóp procentowych, o zbliżenie stopy POLONIA do poziomu stopy referencyjnej, to jest jeden z elementów zacieśniania polityki pieniężnej. Wszystkie te elementy powinny iść, jeśli kurs złotego będzie rósł, to wszystko razem da bardzo silny efekt" - stwierdził Glapiński."Jako prezes NBP i przewodniczący RPP z całą pewnością, na sto procent, będę namawiał Radę Polityki Pieniężnej do tego, żeby na następnym posiedzeniu znów zacieśnić politykę pieniężną, żeby kontynuować cykl" - oświadczył Glapiński na konferencji prasowej. "W podobny sposób, jak to ma miejsce od pięciu miesięcy" - dodał.Jak zaznaczył, działania w kierunku przeciwnym w polityce pieniężnej nastąpią "nieprędko", okres ten należy liczyć "pewnie w latach". Odnosząc się do docelowego poziomu stóp procentowych w cyklu podwyżek, Glapiński stwierdził, że "nie upieramy się przy żadnym puncie docelowym, chociaż dyskutujemy na ten temat"."Dla mnie nie ulega wątpliwości, że do poziomu 3,5 proc. szkody gospodarczej nie wyrządzimy, a dziś bym powiedział, że do poziomu 4 proc. nie wyrządzimy szkody" - stwierdził.Jak dodał, na razie "trudno powiedzieć", czy RPP będzie podnosić stopy o 50 punktów, czy też przejdzie na podwyżki 25 punktowe.Jak mówił również Glapiński, "liczymy na umocnienie złotego i zrobimy wszystko, by złoty się umacniał". Jego zdaniem na korzyść złotego działają dobre fundamenty polskiej gospodarki."Mamy fundamenty szybkiego wzrostu, zróżnicowaną gospodarkę i bardzo mocny przemysł" - wskazywał. "Nie jesteśmy uzależnieni od jednej gałęzi przemysłu, produkujemy i eksportujemy prawie wszystko. Tego nie zepsujemy podwyżką stóp procentowych" - powiedział.Natomiast na słabienie złotego - w ocenie prezesa NBP - działają obecnie ograniczenia akomodacji monetarnych w USA. "Prezes Fed wprost zapowiedział podwyżki stóp, co wzmocni dolara, a osłabi euro, a razem z euro będzie miało wpływ na złotego" - stwierdził Glapiński.