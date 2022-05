Glapiński: działania rządu są przeciwne do polityki pieniężnej, ale NBP uważa je za wskazane

Działania rządu są przeciwne do polityki pieniężnej, ale NBP tego nie kwestionuje i uważa za wskazane - wskazał w piątek prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński.

Szef NBP pytany był podczas piątkowej konferencji prasowej m.in. o rządowy pakiet wsparcia dla kredytobiorców i jego wpływ na inflację.

Odpowiadając Glapiński zaznaczył, że wzrost stóp procentowych ogranicza budżety osób spłacających kredyty i zatrzymuje udzielanie nowych kredytów - i taki jest tego cel.

"Natomiast działania rządu, z tego punktu widzenia, są przeciwne; ten ciężar zdejmują i osłabiają" - ocenił. "Ale my tego nie kwestionujemy, uważamy je za wskazane" - podkreślił.

"Rząd jest tu dobrym policjantem, dobrym wujkiem; my tym niedobrym wujkiem. I to musi ze sobą jakoś współgrać" - dodał.

"Z punku widzenia obywatelskiego, ludzkiego, my to absolutnie akceptujemy, bo nie chcemy, żeby to doprowadziło do dramatycznych sytuacji" - wskazał szef NBP.

Dodał, że bank centralny "wysusza" jakiś obszar z pieniędzy, a "rząd jednak tam kroplówkę do jakiś obszarów zarządza, zgodnie z naszym społecznym, wspólnym zobowiązaniem, że nasze państwo dba o wszystkich obywateli i nie doprowadza do sytuacji skrajnych".

