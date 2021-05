Glapiński: Jeżeli będzie potrzeba, polityka pieniężna NBP się zmieni

Stabilizacja stóp procentowych jest najbardziej prawdopodobnym scenariuszem, ale pewne jest też, że jeśli zajdzie tego potrzeba, to natychmiast polityka pieniężna NBP się zmieni - zapowiedział na konferencji prasowej prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński.

Pytany o ewentualne obniżki stóp procentowych, Glapiński zaznaczył, że w tej chwili nie ma dyskusji na ten temat. Jest kwestia, kiedy można zastanawiać się nad normalizacją polityki pieniężnej, gdzieś w odległym terminie przyszłego roku może będzie na stole ta dyskusja - zaznaczył.

Wyjaśnił, że niskie stopy procentowe są niekorzystne dla tych, którzy przechowują oszczędności i kapitał w bankach, ale są korzystne dla tych, którzy spłacają kredyty złotowe.

Pytany o prawdopodobieństwo stabilizacji stóp procentowych prezes NBP powiedział, że wielokrotnie mówił, iż spodziewa się stabilizacji stóp procentowych NBP do końca kadencji tej Rady. Zaznaczył, że to było "żartobliwe mówienie", bowiem jest w pełni świadomy, iż są czynniki, które się nagle mogą zmienić i wszystko będzie inaczej.

"To jest najbardziej prawdopodobny scenariusz nadal, bo kadencja Rady kończy się na początku przyszłego roku (niektórych członków - red.). Ta stabilizacja stóp procentowych jest najbardziej prawdopodobna, bo dzisiaj można domniemywać, że sytuacja się zmieni gdzieś w połowie przyszłego roku" - powiedział.

"Prawdopodobieństwo tego uważam za niesłychanie małe, ale na pewno nie stracimy miesiąca, gdyby była taka potrzeba" - zastrzegł.

Mówił też o skutkach polityki niskich stóp procentowych dla konsumentów. "Są różni konsumenci. Każde zjawisko ekonomiczne ma swoje dobre i złe strony dla różnych grup społecznych, czasami różne. Inflacja w ogóle jest najbardziej niekorzystna dla najniższych grup dochodowych (...). Analizujemy przyczyny inflacji, analizujemy skutki inflacji (...) - powiedział.

Odnosząc się do wzrostu gospodarczego, Glapiński powiedział, że w pierwszym kwartale tego roku dynamika PKB była ujemna, choć - jak zaznaczył - koniunktura była lepsza niż pod koniec zeszłego roku. Jego zdaniem zwłaszcza polski przemysł rodzi sobie bardzo dobrze; jest on bardzo ważny w polskiej gospodarce. Sektory usługowe zostały jednak bardzo dotknięte przez pandemię, wyraźnie niższa jest też aktywność w budownictwie.

"Ogólny spadek liczy zakażeń, który teraz obserwujemy, luzowanie kolejnych obostrzeń, dają nadzieję na wyraźne odbicie aktywności gospodarczej, szczególnie w usługach, działalności restauracyjnej, hotelowej (...). Nadzieje te zwiększają dane o sprzedaży detalicznej, choć w maju silnie zaburzone przez efekt bazy" - powiedział prezes NBP.

W jego opinii trwałość tego ożywienie jest jednak niepewna, mamy bowiem do czynienia z kolejnymi ogniskami zachorowań, kolejnymi mutacjami wirusa, co niepokoi.

"Natomiast patrząc na dzisiejsze dane, dzisiejsze przesłanki, gdyby to było dalej tak, jak w tej chwili, to w drugiej połowie roku powinno być silne przyspieszenie gospodarcze, powinno być odbicie inwestycji i trwałe już ożywienie konsumpcji na dużą skalę. Czy tak będzie zobaczymy za kilka miesięcy" - powiedział.

Oceniając sytuację na rynku pracy prezes NBP powiedział, że jest ona bardzo dobra, mamy najniższe bezrobocie w Europie, ale - jak zastrzegł - nie jest to sytuacja idealna.

"Pamiętajmy, że zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw jest niższe niż wcześniej (...), że prawdopodobnie 300 tys. miejsc pracy jest utrzymywanych dzięki +Tarczom+. Jest pytanie, jak to będzie, kiedy działanie +Tarcz+ się skończy, czy to bezrobocie się nam nagle nie pojawi" - powiedział szef banku centralnego.

Jego zdaniem trzeba będzie stopniowo normalizować politykę, bowiem nie można wiecznie prowadzić emisji nowych obligacji i wpuszczać w gospodarkę kolejnych pieniędzy. Prezes NBP zaznaczył przy tym, że bank centralny cały czas monitoruje sytuację.

