Glapiński: liczę, że w ostatnim kwartale będzie można już obniżyć stopy procentowe

Liczę, że będzie można w ostatnim kwartale obniżyć już stopy procentowe - poinformował w czwartek prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Zastrzegł, że jest to wyłącznie jego opinia.

Podczas czwartkowej konferencji szef NBP wskazał, że liczy, iż "inflacja będzie w przedziale 6-7 na koniec roku, powiedźmy w listopadzie". Zastrzegł, że to jest jego zdanie. "Tego Bank nie mówi. NBP mówi, że będzie to ok. 7,4" - dodał.

Glapiński liczy, że będzie można w ostatnim kwartale obniżyć już stopy procentowe. "Ale to jest moje zdanie, nawet go nie konsultowałem z członkami Rady (Polityki Pieniężnej - PAP). Każdy z nich ma jakąś inną wizję - w ogóle o tym nie rozmawiamy" - zaznaczył. Dodał, że jak inflacja wynosi 17,2, "nie rozmawiamy o obniżkach". "Dyskutujemy, czy podwyższyć" - wskazał Glapiński.

RPP w środę nie zmieniła wysokości stóp procentowych. Tym samym główna stopa NBP, referencyjna, pozostała na poziomie 6,75 proc., stopa lombardowa - 7,25 proc., a stopa depozytowa - 6,25 proc. Stopa redyskontowa weksli utrzymała poziom 6,8 proc. a stopa dyskontowa weksli - 6,85 proc.

To szósty miesiąc z rzędu bez decyzji o zmianie stóp procentowych.

