Glapiński: NBP ma najwyższe rezerwy dewizowe w historii, częścią z nich zarządzamy odważniej

NBP ma najwyższe rezerwy dewizowe w historii, 150 mld euro; pewną częścią tych rezerw możemy zarządzać odważniej i szukać wyższego zysku - powiedział w środę prezes NBP Adam Glapiński.

Podczas konferencji Glapiński przekazał, że zysk NBP w ub.r. był znacząco wyższy niż w 2020 r. i znacznie przekroczył 10 mld zł. Na pytanie, co wpłynęło na taki zysk, czy był to efekt korzystnych różnic cenowych na aktywach, szef banku centralnego przyznał, że jest to jedna z przyczyn, ale przede wszystkim jest to zasługa zarządzania rezerwami - ocenił.

"Mamy nowatorski system zarządzania rezerwami. Dyrekcje kilku departamentów przekonały zarząd do tego, że należy bardziej dynamicznie zarządzać naszymi rezerwami, łącznie ze złotem. Operujemy tymi rezerwami, lokujemy, przy czym trzeba pamiętać, że bank centralny musi zachowywać walor pewności i bezpieczeństwa. Nie możemy tak, jak prywatny właściciel grać tymi zasobami i ponosić ryzyko" - podkreślił Glapiński.

"My możemy tylko relatywnie małe ryzyko podejmować. Im wyższy zasób, tym oczywiście możemy sobie więcej pozwolić" - stwierdził.

Zaznaczył, że NBP ma najwyższe rezerwy dewizowe w historii. "Mamy 150 mld euro, to są ogromne rezerwy. Pewną częścią tych rezerw możemy zarządzać odważniej i szukać tego wyższego zysku". Dodał, że za jego prezesury NBP osiągnął ponad 30 mld zł zysku. 95 proc. z tego wpłynęło do budżetu państwa.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl