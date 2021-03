Glapiński: NBP nie jest gospodarzem problemu kredytów frankowych

NBP nie jest gospodarzem problemu kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich; nie otrzymał nawet żadnej koncepcji jego rozwiązania, więc nie może się do niego odnieść - oświadczył w piątek prezes banku centralnego Adam Glapiński.

"Nie otrzymałem od przewodniczącego KNF maila, który prezentowałby tę koncepcję, ani listu. Nawet telefonu nie otrzymałem. Ta rozmowa jest dla nas abstrakcyjna" - stwierdził Glapiński, pytany o koncepcję przewalutowania kredytów frankowych.

"Mogę oceniać różne koncepcje, ale wtedy, gdy leżą na stole i tam jest coś konkretnego" - podkreślił. "To jest szalenie skomplikowany problem. Wydaje się w tej chwili, że zainteresowany nim jest tylko jeden bank z tych, które mają jakieś liczące się pakiety kredytów frankowych" - dodał Glapiński.

"Nie jesteśmy gospodarzem tego projektu, nie mamy go przed sobą. Ale jesteśmy w gotowości, by pomóc ten problem rozwiązać, jeśli będzie jakiś projekt. Ale go nie ma" - zaznaczył prezes NBP, dodając, że więcej na ten temat się nie będzie już wypowiadać.

W jego ocenie, wszyscy czekają na planowane na 25 marca orzeczenie Sądu Najwyższego i ewentualne jego uzasadnienie. Wtedy może banki się zbiorą i przedstawią jakąś propozycję - dodał.

Glapiński przypomniał, że NBP dwukrotnie przedstawił warunki brzegowe zaangażowania się banku centralnego w operację, a pierwszy z nich zakłada to, że rozwiązanie obejmuje większość tych kredytów. "Nic nie wiem, by ktokolwiek się podjął spełnienia chociażby jednego z tych warunków. I w ogóle się odniósł merytorycznie" - zaznaczył.