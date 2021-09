Glapiński: nie będę postulował podwyżki rezerwy obowiązkowej

Nie będę postulował podwyżki rezerwy obowiązkowej, na pewno nie będziemy podejmować decyzji ze szkodą dla banków - powiedział w czwartek na konferencji prezes NBP Adam Glapiński. Dodał, że w RPP nie ma też konsensusu, żeby podnieść stopy.

Prezes Narodowego Banku Polskiego pytany na czwartkowej konferencji prasowej o ewentualne podwyżki stopy rezerwy obowiązkowej zaznaczył, że nie będzie głosował ani nie będzie postulował podwyżki rezerwy obowiązkowej.

"Nie uważam, żeby to było wskazane, a na pewno nie będziemy podejmować decyzji ze szkodą dla banków" - podkreślił.

Odnosząc się do prośby o przedstawienie wyniku symulacji podstawowych wskaźników makroekonomicznych dla Polski w przypadku podwyżki stóp procentowych o 15 pb. np. w trakcie listopadowego posiedzenia, szef NBP wskazał, że listopadowa projekcja będzie miała podstawowe znaczenie.

"Bank pracuje w pewnym rytmie, analizy są dokonywane i zbiegną się one w końcu w tej projekcji, ale nawet ci, co robią te projekcje, czekają, bo nie wiedzą, co z niej wyjdzie, mając cząstkowe elementy, które nie wystarczą" - stwierdził.

"Jak będzie ta projekcja, czy będzie skłaniała do zmian polityki pieniężnej, czy do zachowania takich parametrów, jakie są teraz, to ja uczciwie powiem, że nie wiem" - powiedział Adam Glapiński. Dodał, że nie wie, czy ktoś się znajdzie, kto zaryzykowałby taką analizę.

Podkreślił, że w RPP nie ma konsensusu, żeby podnieść stopy, a kwestia tego, o ile, to będzie dopiero następna dyskusja.

Rada Polityki Pieniężnej na środowym posiedzeniu utrzymała wszystkie stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie; referencyjna stopa nadal wynosi 0,10 proc. w skali rocznej - podał NBP w komunikacie.

Zgodnie z komunikatem Narodowego Banku Polskiego: stopa lombardowa 0,50 proc. w skali rocznej; stopa depozytowa 0,00 proc. w skali rocznej; stopa redyskonta weksli 0,11 proc. w skali rocznej; stopa dyskontowa weksli 0,12 proc. w skali rocznej.

