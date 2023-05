Glapiński: nie podjęliśmy decyzji o zakończeniu cyklu podwyżek stop procentowych

Nie podjęliśmy decyzji o zakończeniu cyklu podwyżek stóp procentowych – powiedział w czwartek prezes NBP Adam Glapiński. Powiedział też, że inflacja znajdzie się na koniec roku na poziomie między 7 a 9 proc.

Podczas czwartkowej konferencji prasowej prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński mówił, że umacniający się złoty pozytywnie wpływa na spadek inflacji.

"Wzrost kursu złotego o 10 proc. obniża inflację o 0,4 pkt. proc. To nie jest dużo, ale jest to istotne. Jeśli to się będzie utrzymywać, za co trzymamy kciuki, to wskaźnik inflacji na koniec roku będzie niższy" - powiedział Adam Glapiński.

Prezes ocenił, że projekcja inflacji przygotowywana przez NBP się sprawdza.

"Powtarzamy - projekcja sprawdza się" - powiedział Glapiński. - "Ważny jest dla nas element, kiedy inflacja zejdzie poniżej 10 proc. Według projekcji, wszystko wskazuje, że inflacja na koniec roku znajdzie się między 7 a 9 proc. A można mieć marzenie, że znajdziemy się niżej w tym przedziale" - dodał.

Przypomniał także, że stopy procentowe podniesione przez RPP cały czas oddziaływują na gospodarkę i że ją "przyduszają".

"Nie podjęliśmy decyzji o zakończeniu cyklu podwyżek stóp procentowych, w ogóle nie było takiej dyskusji. Jeśli inflacja będzie się wyrywać do góry z korytarza, który przewidujemy, to jesteśmy gotowi do reakcji" - powiedział.

