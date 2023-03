Glapiński: nie powinniśmy i nie możemy zrezygnować ze złotego

Złoty jest jedną ze składowych polskiego sukcesu gospodarczego. Nie powinniśmy i nie możemy zrezygnować ze złotego – napisał prezes NBP Adam Glapiński w liście do uczestników wtorkowej konferencji poświęconej suwerenności monetarnej.

"Własna waluta przynosi wiele korzyści, dzięki własnej walucie pozwalającej na suwerenną politykę monetarną Polska od lat może cieszyć się stabilnym wzrostem gospodarczym" - napisał prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński w liście do uczestników odbywającej się we wtorek w Warszawie konferencji "Forum Suwerenności Monetarnej". - "Złoty jest jedną ze składowych polskiego sukcesu gospodarczego" - dodał prezes.

Adam Glapiński podkreślił konieczność utrzymania złotego jako waluty narodowej.

"Nie powinniśmy i nie możemy zrezygnować ze złotego" - stwierdził prezes NBP.

W swoim liście prezes NBP podkreślił rolę gotówki w obrocie gospodarczym jako stabilizatora gospodarki, zwłaszcza w okresach kryzysowych. Przypomniał o tym, jak rósł popyt na gotówkę w początkowym okresie napaści Rosji na Ukrainę.

"Tylko w okresie od 24 lutego do 7 marca NBP zaspokoił niespotykany dotąd popyt na gotówkę o łącznej wartości 42 mld zł, a więc na poziomie zbliżonym do tego z całego I kw. 2021 r. Tylko 28 lutego zanotowano historycznie wysoki poziom pobrań, sięgających 12,5 mld zł. To jest 17-krotność średnich pobrań dziennych z 2021 r." - podał prezes banku centralnego.

Wskazał także, że poprzedni rekord wypłat gotówki padł na początku pandemii covid, kiedy to 13 marca 2020 r. ich wartość wyniosła 6 mld zł.

"Posiadanie własnej waluty - złotego, suwerennego w swoich decyzjach Narodowego Banku Polskiego, realizującego suwerenną politykę pieniężną, stwarza warunki do podejmowania działań, zgodnych z potrzebami polskiej gospodarki, uwzględniającej jednocześnie potrzeby społeczne. Dostrzegając równoważną rolę obu rodzajów płatności - gotówkowych i bezgotówkowych - NBP dbał będzie o zapewnienie każdemu możliwości swobodnego wyboru formy realizacji płatności, zwracając uwagę na potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa realizowanych przy ich wykorzystaniu transakcji" - zadeklarował Adam Glapiński.

