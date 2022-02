Glapiński: nie wyobrażam sobie, żeby tarcza antyinflacyjna nie została przedłużona do końca roku

Nie wyobrażam sobie, żeby tarcza antyinflacyjna nie została przedłużona do końca roku – powiedział prezes NBP Adam Glapiński podczas środowej konferencji prasowej.

"Rząd uruchomił tarczę antyinflacyjną, która obniża poziom inflacji w znaczący sposób. To jest tarcza, która ma działać do lipca, mam nadzieję, że tarcza zostanie przedłużona. Nie wyobrażam sobie, żeby nie została przedłużona do końca roku" - powiedział prezes NBP Adam Glapiński podczas środowej konferencji prasowej.

Zaznaczył, że zdaje sobie sprawę, że wydłużenie tarczy oznacza spadek dochodów budżetu.

"W moim przekonaniu tarcza musi zostać przedłużona i rząd to zrobi i nad tym pracuje" - dodał prezes NBP.

W ramach tarczy antyinflacyjnej został obniżony VAT-u na paliwo do 8 proc., VAT-u na żywność do 0 proc., a także na gaz do 0 proc. (od 1 stycznia spadł z 23 do 8 proc., a od 1 lutego z 8 do 0 proc.), na prąd do 5 proc. (obniżka z 23 do 5 proc.) i na ciepło do 5 proc. (od 1 stycznia spadł z 23 do 8 proc., a od 1 lutego z 8 do 5 proc.).

