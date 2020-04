Glapiński: obecnie pojawia się groźba deflacji

Obecnie pojawia się groźba deflacji - powiedział w środę prezes Narodowego Banku Polskiego prof. Adam Glapiński. Dodał, że na razie trudno powiedzieć, jak zakończy się sytuacja w związku z koronawirusem, ale narzędzia stworzone przez rząd do walki z kryzysem będą też służyć przyspieszonemu rozwojowi.

"Muszę pilnować polskiego złotego, inflacji przy okazji, która teraz akurat jest ostatnim problemem, z którym się możemy zmagać. W tej chwili nam w oczy zagląda groźba deflacji. To jest ta groźba, która się obecnie pojawia, a co jeszcze wyjdzie na końcu z tego wszystkiego, to jeszcze trudno powiedzieć" - zaznaczył prezes NBP.

Glapiński zaapelował, by "nie przyjmować biernie wszystkich czarnowidzących różnych profetycznych wypowiedzi, jaki to straszne będzie".

"To jest ciężki kryzys, trudny, ale później wyjście będzie - mam nadzieję - bardzo energiczne. Te narzędzia, które teraz zostaną uruchomione i te mechanizmy, one będą służyły też temu przyspieszonemu rozwojowi. Wszystko co powstaje w Kancelarii Premiera, ma ten aspekt myślenia na przyszłość" - dodał prezes NBP.

Jak mówił, ma różne propozycje z zagranicy, różnych linii kredytowych itd., z których nawet na razie bank nie korzysta," bo takiej potrzeby nie ma, ale mamy takie zawsze możliwości".